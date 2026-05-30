El PP de Camariñas califica de “auténtico caos” la gestión del grupo de gobierno socialista
Crítica los reiterados reconocimientos de crédito que va a pleno y que los planes de la Diputación se destinen a pagar gasto corriente
La portavoz del Partido Popular de Camariñas, Paula Mouzo Mas, volvió a mostrarse muy crítica con algunos de los acuerdos adoptados en el pleno de esta semana, al punto de calificar la gestión del gobierno que preside Sandra Insua de “auténtico caos”.
La edil popular alude al hecho de que se volviesen a llevar al pleno facturas para su reconocimiento por importe de 81.823 euros, pese a contar “cun reparo suspensivo de Intervención, que advierte de posibles ilegalidades e dunha xestión incorrecto dos recursos”.
Incide además en que la práctica del reconocimiento extrajudicail de créditos, “lonxe de corrixirse, repítese pleno tras pleno”.
Para el PP también resulta llamativo que los planes de la Diputación, “tradicionalmente utilizados para obras”, se destinen a sufragar gasto corriente.
Al respecto, dice que no le vale la excusa de que también lo hacen otros concellos porque “a maioría doutros concellos nin estiveron intervidos por Hacienda nin están na cola da inversión como é o caso de Camariñas”, concluye.