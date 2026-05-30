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Muxia

Muxía instala un panel informativo de la Vía Mariana junto al Santuario da Barca

Redacción
30/05/2026 22:35
Cartel de la Vía Mariana en Muxía
Cartel de la Vía Mariana en Muxía
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El Concello de Muxía ha instalado un nuevo panel informativo de la Vía Mariana en el entorno del Santuario da Barca, reforzando la promoción de esta ruta internacional de peregrinación y el papel del municipio como uno de sus principales destinos. 

La actuación responde a una reivindicación planteada desde hace años por la asociación Vía Mariana, impulsora de este itinerario que conecta algunos de los santuarios marianos más importantes de Europa. El nuevo elemento informativo permitirá a visitantes y peregrinos conocer mejor las características de una ruta que tiene en Muxía uno de sus puntos más emblemáticos.

La romería de A Barca se celebrará este año con el santuario en plenas obras

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 La Vía Mariana se ha consolidado como un itinerario de carácter espiritual, cultural y turístico que une distintos lugares de referencia vinculados a la devoción mariana. En este recorrido, el Santuario da Barca ocupa un lugar destacado al ser considerado la meta final de un camino que muchos conocen como el “camino femenino”. 

Desde el gobierno local destacan que la instalación del panel supone un nuevo paso en la puesta en valor del patrimonio religioso y cultural de Muxía, así como en la promoción turística del municipio a nivel nacional e internacional.

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