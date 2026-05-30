Muxía lleva su voz al Congreso para reclamar que la energía eólica deje beneficios en el territorio

El alcalde de Muxía Javier Sar, en el Congreso de los Diputados

El alcalde de Muxía, Javier Sar, participó esta semana en el Congreso de los Diputados en la jornada 'Foro Vecinos Eólicos', un encuentro en el que se presentó una declaración conjunta entre municipios y empresas del sector para promover un modelo de desarrollo energético más vinculado al territorio.

El documento, impulsado por la Asociación Empresarial Eólica, busca favorecer la colaboración entre ayuntamientos y compañías, fomentando el diálogo y la transparencia para que los proyectos eólicos generen beneficios reales en las zonas donde se implantan. Según la organización, la declaración cuenta con el respaldo de más de 45 entidades y representa a municipios de toda España que conviven con instalaciones eólicas.

Durante la jornada se abordó la necesidad de que la transición energética tenga en cuenta las necesidades de los territorios rurales y de las comunidades locales. En este contexto, Javier Sar participó en un espacio de debate centrado en la convivencia entre los parques eólicos y los municipios, trasladando la realidad de Muxía y defendiendo que el desarrollo energético debe convertirse también en una oportunidad para generar actividad económica y fijar población en el rural.

Desde el Concello consideran que la presencia en este foro permite visibilizar los intereses de los municipios afectados por la implantación de infraestructuras energéticas y reforzar la reivindicación de un modelo equilibrado que compatibilice la producción de energía renovable con el bienestar de la vecindad y el desarrollo local.