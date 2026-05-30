Muxía reúne a jóvenes y profesionales para impulsar el emprendimiento en la industria musical

La jornada de emprendimiento musical celebrada en Muxía Cedida

Muxía se convirtió este viernes en punto de encuentro para jóvenes interesados en abrirse camino en el sector musical y para profesionales vinculados a la organización de eventos culturales. La localidad acoge durante este fin de semana la primera edición de las Jornadas de convivencia y formación en la industria musical, una iniciativa promovida por la Xunta dentro del programa 'Camiño do emprendemento musical'.

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, y la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, participaron en la apertura de una propuesta que busca acercar a la juventud gallega las oportunidades laborales y de autoempleo que ofrece la industria musical y cultural. La actividad, organizada por Wake Up con la colaboración de las consellerías de Emprego y de Cultura, reúne en Muxía a 40 participantes, entre ellos usuarios de la Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego.

Durante dos jornadas, los asistentes tendrán acceso a talleres prácticos, sesiones formativas y encuentros con profesionales del sector para conocer de primera mano diferentes salidas profesionales relacionadas con la música, la producción de eventos y la gestión cultural. El programa arrancó en el camping Lago Mar con actividades centradas en la promoción de eventos y la programación musical, además de actuaciones en directo de artistas gallegos y nacionales.

La jornada permitió a los participantes acercarse a la realidad de un sector que en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento vinculado a los festivales, conciertos y actividades culturales.

Las actividades continuarán este sábado con una ruta por el Camiño dos Faros entre Ponte do Porto y distintos puntos del litoral, combinada con nuevas sesiones sobre salud mental en la industria electrónica, desarrollo de carrera artística e iniciación al trabajo de DJ. El objetivo es ofrecer una visión amplia de las distintas posibilidades que existen dentro de la industria musical, más allá de la interpretación artística. Desde la Xunta destacaron la importancia de fomentar iniciativas que permitan a la juventud entrar en contacto con experiencias reales y con profesionales consolidados.

El programa busca además impulsar proyectos emprendedores ligados a las industrias culturales y creativas como herramienta para generar empleo y dinamizar el territorio. La cita de Muxía es la primera de un calendario que continuará el próximo 4 de junio en Santiago de Compostela con una jornada dedicada a la organización de festivales y espectáculos de gran formato. Posteriormente habrá encuentros en Viveiro, A Coruña y Vigo, donde concluirá el programa a finales de octubre.