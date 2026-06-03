La Xunta adjudica la segunda fase de restauración del santuario de A Barca por 415.000 euros

Vilela, Turnes, Do campo, Sar y Monteserín posando en el interior del santuario muxián Cedida

La Xunta de Galicia ha procedido a la adjudicación de las obras de la segunda fase de restauración del santuario de la Virxen da Barca de Muxía, después del grave incendio que sufrió en plenas celebraciones navideñas del año 2013.

El anuncio lo efectuó la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, durante la visita que este miércoles efectuó a la propia localidad marinera, en donde estuvo acompañada por el alcalde del municipio, Javier Sar; la teniente de alcalde, Sandra Vilela; el director territorial de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Severino Monteserín; y por el párroco de Muxía, Daniel Turnes.

La ejecución de los trabajos proyectados recayó finalmente en la empresa Aquablue Sistemas Constructivos por un importe de 415.820 euros.

La adjudicataria dispondrá finalmente de un plazo máximo de ejecución de 9 meses.

A través de esta segunda fase, la Consellería de Cultura seguirárá avanzando en la recuperación integral del santuario para devolverle todo su esplendor y garantizar su adecuada conservación para las futuras generaciones.

Las actuaciones previstas incluyen la sustitución de los recebos interiores mediante la aplicación de un revoco de cal en tres capas que favorezca la correcta transpiración de los muros.

Previamente se realizará una limpieza de los paramentos descubiertos mediante técnicas específicas basadas en el uso de ‘polpas’ de papel y agua destilada.

Además, en los paramentos de piedra vista se procederá a la limpieza y sustitución de los rejuntados deteriorados.

En el exterior del edificio se actuará sobre las estructuras de piedra para eliminar la suciedad acumulada y mejorar su estado de conservación.

Estos trabajos se completarán con la reposición de las juntas mediante morteros de cal compatibles con los materiales originales del inmueble.

La intervención contempla también la sustitución de las once ventanas afectadas por nuevas carpinterías de bronce, más adecuadas para las condiciones ambientales del enclave y acordes con los criterios de conservación del patrimonio.

Asimismo, se recuperará el pavimento original de loseta granítica de la sacristía, respetando el estado de conservación de las piezas existentes.

Entre las mejoras a acometer figura igualmente la revisión de los sistemas de fijación y anclaje de los púlpitos, el tratamiento de la tarima de madera del camarín y la revisión de las instalaciones de electricidad, saneamiento y protección contra incendios.

También se llevarán a cabo trabajos que permitan eliminar los puntos de entrada de agua detectados en la cubierta, además de recuperar los herrajes de las puertas e instalar trampillas en las salidas de las torres.

El incendio de 2013 ocasionó importantes daños en la cubierta y en el interior

El incendio que se declaró en el templo el día de Navidad del año 2013 provocó importantes daños en la cubierta y en el interior del santuario, llegando a colapsar la estructura de la nave principal.

Tras el siniestro, se realizaron actuaciones de emergencia para garantizar la seguridad tanto del bien patrimonial como de las personas.

En enero de 2014, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural impulsó la redacción del proyecto de restauración por el procedimiento de urgencia.

Promovido por la Archidiócesis de Santiago, la actuación ayudó definir los trabajos para recuperar la funcionalidad del templo.

La primera fase de las obras permitió consolidar los muros y las bóvedas, reconstruir la estructura de madera y la cubierta de loseta, restaurar las estructuras de piedra, recuperar los pavimentos, renovar las carpinterías, la instalación eléctrica y de protección contra rayos, además afrontar la dotación de nuevo mobiliario litúrgico.

Construcción del siglo XVIII

El santuario de la Virxe da Barca es uno de los lugares de mayor relevancia cultural de Galicia.

Según la tradición, en este lugar se le apareció la Virgen al apóstol Santiago para animarlo en su tarea evangelizadora.

Aunque se considera probable que el origen del santuario se remonte a los primeros tiempos de la cristianización de Galicia, las primeras referencias documentales conocidas datan de comienzos del siglo XVI.

El actual templo fue construido en el siglo XVIII y a lo largo de los años incorporó distintos elementos que conforman el conjunto patrimonial actual, entre ellos la casa rectoral (1828); la espadaña independiente de la iglesia (1834); y las torres campanario de la fachada occidental (1958).

Se trata de una edificación barroca de gran sobriedad arquitectónica, construida en perpiaño y mampostería de granito, con una planta de cruz latina y una destacada integración en el paisaje costero.