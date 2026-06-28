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Muxia

Muxía refuerza la coordinación institucional frente a la violencia de género

En el reunión de la mesa interinstitucional el que participaron profesionales de los ámbitos educativo, sanitario y de los cuerpos de seguridad

Redacción
28/06/2026 20:09
Reunión de la mesa de coordinación interinstitucional contra la violencia de género en Muxía
Reunión de la mesa de coordinación interinstitucional contra la violencia de género en Muxía
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El Concello de Muxía celebró la II Mesa de Coordinación Interinstitucional frente a la Violencia de Género, un encuentro en el que participaron profesionales de los ámbitos educativo, sanitario y de los cuerpos de seguridad con el objetivo de seguir mejorando la respuesta ante esta problemática. 

Durante la reunión se analizaron las principales necesidades detectadas, los retos existentes y diversas propuestas para reforzar la coordinación entre los distintos servicios implicados, facilitar la detección precoz de los casos y ofrecer una atención más eficaz a las víctimas. Las conclusiones obtenidas servirán para actualizar los protocolos municipales de actuación e impulsar nuevas medidas orientadas a fortalecer la prevención, la intervención y la protección frente a la violencia machista.

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