Muxía refuerza la coordinación institucional frente a la violencia de género

Reunión de la mesa de coordinación interinstitucional contra la violencia de género en Muxía Cedida

El Concello de Muxía celebró la II Mesa de Coordinación Interinstitucional frente a la Violencia de Género, un encuentro en el que participaron profesionales de los ámbitos educativo, sanitario y de los cuerpos de seguridad con el objetivo de seguir mejorando la respuesta ante esta problemática.

Durante la reunión se analizaron las principales necesidades detectadas, los retos existentes y diversas propuestas para reforzar la coordinación entre los distintos servicios implicados, facilitar la detección precoz de los casos y ofrecer una atención más eficaz a las víctimas. Las conclusiones obtenidas servirán para actualizar los protocolos municipales de actuación e impulsar nuevas medidas orientadas a fortalecer la prevención, la intervención y la protección frente a la violencia machista.