Muxía abre el plazo para instalar puestos en el XVIII Mercado das Rutas do Mar

Pasada edición de las Rutas do Mar de Muxía Archivo

El Concello de Muxía abrió el plazo de inscripción para las personas y entidades interesadas en instalar un puesto en el XVIII Mercado das Rutas do Mar. Las solicitudes podrán presentarse entre el 6 y el 24 de julio, ambos incluidos, tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

Además, la organización celebrará el 27 de julio, a las 19 horas, una reunión informativa con los participantes en el Salón de Plenos para resolver dudas y coordinar el desarrollo del mercado.

El Mercado de las Rutas do Mar de Muxía los días 8 y 9 de agosto culminará con el concierto de Luar na Lubre Más información

El Mercado das Rutas do Mar volverá a celebrarse los días 8 y 9 de agosto, con una programación que combinará artesanía, gastronomía, música y actividades dirigidas a todos los públicos. Como es tradición, la cita culminará el domingo con una degustación de pescado y el concierto del grupo Luar na Lubre, uno de los momentos más esperados del programa.

Desde el Concello recuerdan que toda la documentación necesaria para formalizar la inscripción ya está disponible en la página web municipal.