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Muxia

El BNG da Costa da Morte le pide al PSOE que actúe contra su portavoz en Muxía por sus "repetitivas actitudes machistas"

Los nacionalistas no descartan emprender actuaciones legales contra él por unas supuestas alusiones "irrespetuosas" contra la edila Mercé Barrientos

Redacción
14/07/2026 21:31
Iago Toba, portavos del grupo socialista de Muxía
Iago Toba, portavoz del grupo socialista de Muxía
EC
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El BNG da Costa da Morte considera inaceptable el comportamiento del portavoz municipal del PSOE de Muxía, Iago Toba, durante la comisión informativa del pasado lunes, día 13.

Según los nacionalistas, en dicha reunión el socialista muxián realizó una serie de alusiones personales "totalmente irrespetuosas e fóra de lugar", del tipo "de puterío sabe bastante", dirigidas a la edila del BNG, Mercé Barrientos. 

Desde el Bloque reprueban "as súas actitudes machistas, que son repetitivas e reiteradas", a la vez que dicen estar estudiando la adopción de posibles medidas legales ante una situación "que vai a peor co paso do tempo, pois lembramos que xa durante o ano pasado déronse episodios similares nos que este concelleiro pronunciou expresións indignas e impresentables dirixidas a Mercé Barrientos".

La formación frentista apela a la responsabilidad del PSdeG-PSOE y le piden que actúe contra Iago Toba "que vén amosando actitudes e manifestacións que resultan absolutamente impropias dun representante político".

Por su parte, el responsable local del BNG de Muxía, Carlos Fernández Concheiro, mostró "o total apoio da nosa organización á portavoz municipal, Mercé Barrientos, ante os insultos machistas e impresentables por parte de Iago Toba, que son reiterados no tempo, que non se poden permitir a un representante público e que deberían avergoñar a unha formación política que se denomina progresista”.

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