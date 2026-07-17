Establecido el dispositivo de seguridad para las Rutas do Mar y la romería da A Barca de Muxía

Un momento de la reunión celebrada por la Xunta de Seguridade este viernes en el Concello de Muxía Cedida

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, copresidió este viernes por la mañana, junto con el alcalde de Muxía, Javier Sar, la reunión de la Comisión de Seguridad Local del Concello de Muxía, en la que se analizaron la situación de la seguridad pública en el municipio y los dispositivos especiales previstos para las principales celebraciones veraniegas.

Durante la reunión se analizó la evolución de la delincuencia en el municipio, que en 2025 presentó una tasa de 33 delitos por cada mil habitantes, con una notable tendencia a la baja durante este año, cifra muy inferior a las medias provinciales, gallegas y estatales.

En este contexto, Julio Abalde recordó que Galicia sigue siendo la segunda comunidad autónoma más segura de España y que España continúa estando entre los países más seguros de Europa.

También se analizaron as medidas de seguridad y la coordinación de los operativos para garantizar el correcto desarrollo de las Rutas del Mar, que se celebrarán los días 8 y 9 de agosto, y de la Peregrinación de la Virgen de la Barca, prevista para los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre.

Asimismo, se pusieron sobre la mesa las posibles medidas a adoptar en caso de que el Ayuntamiento organice algún evento con motivo del eclipse del 12 de agosto, especialmente en lo relativo a la movilidad y el control del tráfico.

Seguridad en centros educativos

La Junta Local de Seguridad también sirvió para presentar los resultados del Plan Maestro para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y sus alrededores, una iniciativa del Ministerio del Interior que hace efectiva la Guardia Civil.

Durante el ciclo académico 2025-2026, los cuatro centros educativos de Muxía solicitaron actividades de este programa. En total, se realizaron 32 acciones de capacitación enfocadas en temas como ciberseguridad, acoso escolar, consumo de drogas y alcohol, violencia de género u otras adicciones, como el juego y los videojuegos.

Estas actividades contaron con la participación de 412 personas entre estudiantes, docentes y familiares.

El subdelegado destacó la importancia de este tipo de iniciativas preventivas para promover la convivencia en las escuelas y sensibilizar a la comunidad educativa sobre los principales riesgos que afectan a los jóvenes.

Violencia de género

Otro de los temas tratados fue la protección de las víctimas de violencia de género. En la provincia de A Coruña hay actualmente 2.736 casos activos en el sistema VioGen, que incluye al Ayuntamiento de Muxía para el seguimiento y la protección de las víctimas.

Además, en el marco del Pacto Estatal contra la Violencia de Género, el municipio muxián recibió un total de 67.375 euros desde el año 2018 para el desarrollo de acciones en esta materia, de los cuales 10.693 euros corresponden al año 2025.

El subdelegado reiteró el compromiso del Gobierno de España con la protección de las víctimas de la violencia de género y con la colaboración entre administraciones para reforzar las medidas de prevención, atención y seguimiento de la violencia sexista.