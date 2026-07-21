Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Muxia

Muxía celebrará el próximo fin de semana por todo lo alto la festividad del Carmen

Los festejos arrancarán el viernes con el coloquio 'Memorias mariñeiras' y el sábado se celebrará el Campeonato de Cucaña

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 13:45
Vista del santuario muxián de la Virxe da Barca
Vista del santuario muxián de la Virxe da Barca
AIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Muxía vivirá el próximo fin de semana la festividad de la patrona de los marineros. Las fiestas del Carmen constituyen una cita muy señalada en el calendario estival del municipio y este año se volverán a celebrar con una apretada agenda de actividades para todos los públicos.

La programación prevista abarcará desde el viernes 24 de julio hasta el domingo día 26 e incluirá propuestas como un coloquio con los marineros de la villa, después del éxito que tuvo la iniciativa el pasado año.

También volverá otra de las iniciativas que más gustaron en la edición anterior: el tradicional juego de la Cucaña. 

Tampoco podían faltar las actuaciones musicales en vivo, con un grupo tributo al mítico Joaquín Sabina y una formación de música cubana. 

Las actos religiosos serán otro de los reclamos.

La organización de las fiestas del Carmen corre a cargo de Muxía Cultural, fruto de la colaboración entre el Concello de Muxía y la cooperativa cultural Horta Creativa, con el objetivo de poner en valor esta festividad tan importante para todas las villas marineras de Galicia.

El programa al detalle

La programación arrancará el viernes a las 19.30 oras con el coloquio 'Memorias mariñeiras', un encuentro que estará moderado por el periodista muxián Xusto Carril, y en el que participarán hombres y mujeres del mar de Muxía que compartirán sus recuerdos y experiencias.

Por la noche, a partir de las 23:00 horas, habrá música en el malecón a cargo Eh! Sabina, grupo tributo a Joaquín Sabina, y Miki Caamaño. 

 El sábado 25 la sesión vermú empezará a las 13:00 horas con las charangas Sorcha y Santa Compaña. En horario de sobremesa, a partir de las 17:00 horas comenzará el Campeonato de la Cucaña en la Rambleta, una revisión del tradicional Juego de la Cucaña que el año pasado causó una gran expectación yamplia participación. 

Por la noche la concurrencia podra disfrutar con los ritmos cubanos de Septeto Nabori, y la mezcla de pop, rumba, rock y música popular de Pablo Balseiro. Ell dúo de dj Choriso Criollo se encargará de cerrar la velada musical.

El domingo Xaramiños do Corpiño saldrá de pasacalles por Muxía y a las 12:00 horas empezará la tradicional misa. Terminará la celebración con una sesión vermú con Alma Latino a partir de las 13:30 horas en el malecón. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vista del santuario muxián de la Virxe da Barca

Muxía celebrará el próximo fin de semana por todo lo alto la festividad del Carmen
Redacción
Líneas de alta tensión en Muxía

O BNG de Muxía urxe ao Goberno local inspeccionar as liñas de alta tensión
Redacción
Un momento de la reunión celebrada por la Xunta de Seguridade del Concello de Muxía

Establecido el dispositivo de seguridad para las Rutas do Mar y la romería da A Barca de Muxía
Redacción
Iago Toba, portavos del grupo socialista de Muxía

El BNG da Costa da Morte le pide al PSOE que actúe contra su portavoz en Muxía por sus "repetitivas actitudes machistas"
Redacción