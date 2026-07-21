Muxía celebrará el próximo fin de semana por todo lo alto la festividad del Carmen

Vista del santuario muxián de la Virxe da Barca AIG

Muxía vivirá el próximo fin de semana la festividad de la patrona de los marineros. Las fiestas del Carmen constituyen una cita muy señalada en el calendario estival del municipio y este año se volverán a celebrar con una apretada agenda de actividades para todos los públicos.

La programación prevista abarcará desde el viernes 24 de julio hasta el domingo día 26 e incluirá propuestas como un coloquio con los marineros de la villa, después del éxito que tuvo la iniciativa el pasado año.

También volverá otra de las iniciativas que más gustaron en la edición anterior: el tradicional juego de la Cucaña.

Tampoco podían faltar las actuaciones musicales en vivo, con un grupo tributo al mítico Joaquín Sabina y una formación de música cubana.

Las actos religiosos serán otro de los reclamos.

La organización de las fiestas del Carmen corre a cargo de Muxía Cultural, fruto de la colaboración entre el Concello de Muxía y la cooperativa cultural Horta Creativa, con el objetivo de poner en valor esta festividad tan importante para todas las villas marineras de Galicia.

El programa al detalle

La programación arrancará el viernes a las 19.30 oras con el coloquio 'Memorias mariñeiras', un encuentro que estará moderado por el periodista muxián Xusto Carril, y en el que participarán hombres y mujeres del mar de Muxía que compartirán sus recuerdos y experiencias.

Por la noche, a partir de las 23:00 horas, habrá música en el malecón a cargo Eh! Sabina, grupo tributo a Joaquín Sabina, y Miki Caamaño.

El sábado 25 la sesión vermú empezará a las 13:00 horas con las charangas Sorcha y Santa Compaña. En horario de sobremesa, a partir de las 17:00 horas comenzará el Campeonato de la Cucaña en la Rambleta, una revisión del tradicional Juego de la Cucaña que el año pasado causó una gran expectación yamplia participación.

Por la noche la concurrencia podra disfrutar con los ritmos cubanos de Septeto Nabori, y la mezcla de pop, rumba, rock y música popular de Pablo Balseiro. Ell dúo de dj Choriso Criollo se encargará de cerrar la velada musical.

El domingo Xaramiños do Corpiño saldrá de pasacalles por Muxía y a las 12:00 horas empezará la tradicional misa. Terminará la celebración con una sesión vermú con Alma Latino a partir de las 13:30 horas en el malecón.