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Muxia

Medio centenar de personas participan en la ruta cultural por Moraime

Redacción El Ideal Gallego
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24/07/2026 22:03
Ruta guiada por Moraime
Ruta guiada por Moraime
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Alrededor de medio centenar de personas participaron el fin de semana en una nueva edición de la ruta organizada por Muxía Cultural, una andaina que unió el casco urbano de Muxía con Moraime a través de caminos tradicionales, bosques y el litoral.

La actividad permitió a los asistentes recorrer uno de los itinerarios patrimoniales más destacados del municipio hasta llegar a la iglesia románica de San Xiao de Moraime, considerada una de las principales joyas del románico de la Costa da Morte.

Durante la visita, el investigador Xan Fernández fue el encargado de explicar la historia y el valor patrimonial del conjunto, guiando al grupo por el templo y por su entorno y ofreciendo detalles sobre la evolución histórica del monasterio.

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