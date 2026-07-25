El Santuario de A Barca se prepara para las obras de restauración que comienzan el lunes

Operarios despejan el interior del Santuario da Barca ante el inminente inicio de las obras de restauración Cedida

El Santuario da Virxe da Barca de Muxía se prepara para la puesta en marcha de la segunda fase de las obras de restauración, prevista para el lunes. Los trabajos se desarrollarán de forma escalonada para compatibilizar la ejecución de la obra con la actividad habitual del templo y mantenerlo abierto al público, al menos hasta la celebración de la Romería da Barca, prevista para el mes de septiembre.

Durante la jornada de este viernes ya comenzaron los preparativos para el inicio de la intervención. Varios operarios procedieron al traslado de distintos enseres del interior del santuario con el objetivo de dejar despejada la pared sur y facilitar la instalación de los medios necesarios para ejecutar las primeras actuaciones. En estas labores participaron trabajadores de la empresa adjudicataria, personal del Concello de Muxía y de la empresa Induplán, que ha cedido espacio en una de sus naves industriales para almacenar temporalmente el material retirado del templo mientras duren los trabajos.

Los trabajos se desarrollarán de forma escalonada para compatibilizar la ejecución de la obra con la actividad habitual del templo

Desde el Santuario da Barca reconocen que la ejecución de una obra de estas características puede ocasionar molestias tanto a los visitantes como a los fieles, aunque recuerdan que la intervención resulta imprescindible para garantizar la conservación del edificio y asegurar su mantenimiento a largo plazo. Por ese motivo, los trabajos se han planificado por fases, de forma que el acceso al templo pueda mantenerse durante buena parte de la actuación y no sea necesario cerrar completamente el recinto antes de la celebración de la principal cita religiosa del municipio.

La restauración supondrá una inversión cercana a los 415.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses. La actuación permitirá intervenir sobre diferentes patologías detectadas en el edificio, muchas de ellas derivadas de la constante exposición al ambiente marino y a la humedad que caracteriza este enclave situado junto al océano Atlántico.

La romería de A Barca se celebrará este año con el santuario en plenas obras Más información

El proyecto contempla la retirada de morteros de cemento incorporados en intervenciones anteriores, considerados incompatibles con la fábrica original del santuario, así como la recuperación de los revestimientos interiores mediante morteros tradicionales de cal.

También se actuará sobre los paramentos de piedra afectados por la acción de las sales, se repararán filtraciones localizadas en distintos huecos del edificio y se restaurarán elementos de carpintería y cerrajería deteriorados por el paso del tiempo. La cubierta no será objeto de esta fase, ya que fue completamente renovada tras el incendio sufrido por el santuario en la Navidad de 2013.

Esta actuación constituye la continuación del proceso de recuperación impulsado tras aquel incendio, que destruyó por completo la cubierta y provocó importantes daños en el interior del templo. Desde entonces se han sucedido distintas intervenciones destinadas a devolver al edificio sus condiciones de estabilidad y conservación, si bien aún quedaban pendientes actuaciones para resolver problemas estructurales y de humedad que continúan afectando a uno de los principales símbolos patrimoniales de Muxía.

La Xunta adjudica la segunda fase de restauración del santuario de A Barca por 415.000 euros Más información

Tal y como ya se había avanzado cuando se presentó el proyecto, la Romería da Barca convivirá este año con los trabajos de restauración. La previsión es que durante las celebraciones el santuario permanezca accesible, aunque parte del edificio pueda encontrarse rodeada de andamios y elementos propios de la obra. Tanto la Xunta como la parroquia consideran prioritario compatibilizar la conservación del monumento con la celebración de una romería que cada año reúne a miles de peregrinos, vecinos y visitantes.