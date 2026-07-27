Muxía prohíbe los baldeos y el llenado de piscinas para ahorrar agua dada la creciente sequía 

Javier Sar, alcalde de Muxía EC

El Concello de Muxía se ha sumado a otros de la comarca que vinieron haciendo en los últimos días un llamamiento a la población para evitar despilfarrar agua en el actual contexto de acuciante sequía.

El alcalde del municipio, Javier Sar, difundió un bando en el que anuncia que hasta nuevo aviso quedan totalmente prohibidas las prácticas de baldeo, lavado de vehículos, el llenado de piscinas particulares, incluso de las desmontables, además del riego de jardines y zonas verdes, tanto públicas como privadas.

Todo ello con el fin de evitar consumos innecesarios y de ahorrar agua.

El regidor justifica las medidas por el fuerte incremento de la población que experimenta el municipio en verano, por la falta de precipitaciones y la notable disminución de los recursos hídricos.

Sar agradece la colaboración de vecinos y visitantes y les recuerda en el bando que el uso responsable del agua es una tarea colectiva y algo imprescindible para seguir garantizando el abastecimiento a la población.