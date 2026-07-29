El BNG presenta una demanda judicial contra el portavoz del PSOE de Muxía por sus reiteradas descalificaciones a Mercé Barrientos
Los nacionalistas instan a la dirección del PSOE a tomar cartas en el asunto ante un comportamiento "que superou todos os límites"
El BNG presentará finalmente una demanda judicial contra la portavoz del PSOE de Muxía, Iago Toba, por sus "reiterados ataques verbais e descalificacións" dirigidos contra la portavoz municipal del BNG de Muxía, Mercé Barrientos.
La responsable del Área de Organización, Lucía López, asegura que el comportamiento del portavoz socialista "superou todos os límites" y advirtió que su organización "non o vai consentir".
"A confrontación de ideas forma parte da democracia, pero o insulto, a intimidación e a falta de respecto non poden formar parte da vida pública", afirmó, para a continuación reclamar a la dirección del partido socialista que asuma su responsabilidad ante la gravedad de los hechos.
Lucía López explicó que el BNG lleva tiempo advirtiendo de la "deriva inaceptable" protagonizada por el portavoz socialista de Muxía, al que reprochó sus "agresións verbais, ataques persoais e descualificacións constantes" contra la edila nacionalista.
"Non estamos diante dun feito illado, senón dun comportamento reiterado incompatible coa responsabilidade que debe asumir calquera representante público", afirmó.
La secretaria de organización apuntó además que estos ataques tienen "unha clara dimensión machista", al responder a una forma de de hacer política que busca "desacreditar, intimidar e expulsar as mulleres do espazo público mediante o insulto e a humillación". "Cando se pretende silenciar a unha muller que exerce con firmeza a súa responsabilidade política, estamos diante dunha forma de violencia política machista", añadió.
La agraviada
Mercé Barrientos, por su parte, dijo que las expresiones y el trato recibido por parte del edil socialista son "absolutamente inaceptables" e incompatibles con el ejercicio de un cargo público. “Nós estamos na política para presentar proxectos, para mirar pola veciñanza e para debater ideas. Non estamos aquí para recibir as agresións que veño soportando desde que son portavoz do BNG de Muxía”.
Seguidamente expuso: "As actas recollen algunhas palabras, pero non poden recoller as risas, os acenos agresivos, o ton de voz nin a reiteración constante dos insultos".
También se mostró especialmente preocupada porque este tipo de comportamientos procedan representante "dun partido que se di progresista e feminista".
Por último, quiso aclarar que: "Denuncio esta situación por min, pola miña familia, pero tamén por todas as mulleres, sexan do meu partido ou de calquera outro. Non nos van expulsar da política. Imos seguir aquí e imos seguir apoiándonos".