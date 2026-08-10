Incautan 1.500 kilos de cocaína en plena descarga en un arenal de Muxía

Vista de la proa del narcosubmarino localizado a finales de enero del pasado año en aguas de Muxía EFE/Cabalar

Un operativo contra el narcotráfico realizado este lunes en Muxía culminó con la incautación de alrededor de 1.500 kilos de cocaína durante una descarga frustrada en un arenal del municipio y con la detención de cerca de una quincena de personas, entre ellas un guardia civil.

Fue una intervención policial conjunta en la que colaboraron Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Policía Nacional. Las actuaciones, que continúan abiertas, están declaradas secretas y dirigidas por la Audiencia Nacional.

La intervención se puso en marcha a primeras horas de la madrugada de este lunes y en el mismo participaron varias decenas de agentes vestidos de paisano, que llegaron a la localidad en vehículos camuflados.

La droga incautada estaba a bordo de una lancha con la que se pretendía desembarcar el alijo en la playa muxiana de Arnela.

El operativo desplegado incluyó además controles en carreteras de acceso y salida de Muxía y en puntos estratégicos de la localidad marinera.

En algunos de ellos, caso del vial que conduce al campo de fútbol de Arliña, al cuartel o al santuario de A Barca, la vigilancia policial continuaba a media tarde.

En uno de los controles realizados durante la madrugada los agentes llegaron a efectuar varios disparos después de que un conductor ignorase la orden de detenerse y emprendiese la huida con su vehículo.

Según pudo saber este medio, el conductor pensó que se trataba de un control de alcoholemia y no se detuvo, aunque luego recapacitaría y se presentó voluntariamente ante los agentes, circunstancia que le podrá servir de atenuante, por más que parece que la Guardia Civil ya le tendría localizado al quedar su coche registrado por la cámara de vigilancia de una vivienda.

Hubo algún conductor más que se asustó al ver que los agentes llevaban pasamontañas.

Fue el caso de un vecino de Muxía al que pararon tres agentes, una de las cuales era mujer, que no tuvieron mayor problema en identificarse tras ser requeridos para ello.

Además de las detenciones, alguna de las cuales se llevó a cabo tras una persecución por el monte, se realizaron registros en varias viviendas y garages.

Lo que no ha trascendido es el puesto de la Benemérita en el que trabaja el guardia civil apresado, aunque está descartado el de Muxía.

Todo hace indicar que el operativo guarda relación con el hundimiento a finales de enero de 2025 en la playa de Os Muíños, también en Muxía, de un narcosubmarino utilizado para transportar droga.