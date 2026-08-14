La Romería da Barca reúne en Muxía a París de Noia, Olympus, 9Louro y Sés

Presentación del programa de la Romería da Barca de Muxía Cedida

Muxía ya tiene programa para una de las celebraciones más multitudinarias y emblemáticas de la Costa da Morte. La romería de la Virxe da Barca se celebrará este año del 11 al 14 de septiembre con cuatro intensas jornadas que reunirán, entro otros, a París de Noia, Olympus, 9Louro y Sés.

El cartel de las fiestas fue presentando este viernes en el Santuario da Barca. En el apartado religioso, la novena arrancará el 3 de septiembre. El fin de semana grande, habrá mismas habituales y el 13 la misa solemne en el interior del templo, seguida de la procesión. También está prevista una celebración especial para los niños y para los mayores, y la procesión de las antorchas.

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Es la primer vez que el Concello de Muxía organiza directamente las fiestas, con la aportación económica de la Xunta y de la Diputación de A Coruña para financiar las fiestas, cuyo coste supera los 275.000 euros, según apuntó en la presentación el alcalde Javier Sar.

El programa festivo arrancará el viernes 11. A las 20.00 horas tendrá lugar en el Cabo da Vila el pregón que dará oficialmente comienzo a las celebraciones. A continuación llegará una de las novedades de esta edición: el concierto de Sés, incluido en el mercado de la Diputación de A Coruña 'A paisaxe que sabe', que permanecerá instalado durante los cuatro días de la romería.

La primera noche tendrá un marcado carácter juvenil. Desde las 22.30 horas pasarán por el escenario 9Louro, Disco Móbil Impacto y la orquesta Bomba.

El sábado 12 llegará una de las noches grandes de A Barca, con la actuación de París de Noia y la orquesta Fuego, antes y después del espectáculo de fuegos artificiales (00.30 horas).

El día grande

Tradición y fiesta se darán la mano el domingo 13, jornada central de la romería. A las 13.00 horas se celebrará la tradicional misa de la Virxe da Barca y, a continuación, tendrá lugar la tirada de la mayor traca de bombas de palenque de Galicia.

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La celebración no se detendrá durante la tarde. Después de la sesión vermú, el Cabo da Vila acogerá un tardeo hasta las 19.00 horas con Mar Dávila. Ya por la noche, las orquestas Satélites y Magos tomarán el relevo para mantener a Muxía de fiesta.

El lunes 14 pondrá el broche a cuatro días de celebraciones con uno de los momentos de mayor carga emotiva y religiosa: el regreso de la Virxe a su santuario. A las 12.00 horas se celebrará la misa en el Santuario da Barca.

La música acompañará también esta última jornada, con Olympus y Escaparate como encargadas de cerrar la edición de 2026.