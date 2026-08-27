El Consorcio amplía la zona de descanso de los bebés de la escuela infantil de Muxía

Visita a la escuela infantil de Muxía, este jueves Cedida

La escuela infantil de Muxía estará lista para comenzar el nuevo curso con unas instalaciones renovadas. La Xunta financia con más de 18.000 euros las obras que se ejecutan este verano y que permitirán ampliar y acondicionar la zona destinada al descanso de los bebés.

El gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitó este jueves el centro para comprobar la evolución de los trabajos, acompañado por el alcalde de Muxía, Javier Sar; la teniente de alcalde, Sandra Vilela, y la concejala de Educación, Aurelia Picallo. La actuación deberá estar finalizada antes del inicio del curso escolar, previsto para el próximo 7 de septiembre.

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Según explicó Rodríguez, la intervención permitirá disponer de un espacio más amplio para el descanso de los pequeños y mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad diaria del centro. Los trabajos se centran en la ampliación de esta zona e incluyen la colocación de nuevos pavimentos y techos, la renovación de los acabados interiores y actuaciones en las instalaciones de electricidad y ventilación.

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Si bien la financiación corre a cargo del Consorcio, el Concello de Muxía fue el que se encargó de contratar y ejecutar las obras que están a punto de finalizar.as obras.