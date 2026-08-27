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Muxia

El Consorcio amplía la zona de descanso de los bebés de la escuela infantil de Muxía

El gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitó este jueves el centro

Redacción Carballo
27/08/2026 16:28
Visita a la escuela infantil de Muxía, este jueves
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La escuela infantil de Muxía estará lista para comenzar el nuevo curso con unas instalaciones renovadas. La Xunta financia con más de 18.000 euros las obras que se ejecutan este verano y que permitirán ampliar y acondicionar la zona destinada al descanso de los bebés. 

El gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, visitó este jueves el centro para comprobar la evolución de los trabajos, acompañado por el alcalde de Muxía, Javier Sar; la teniente de alcalde, Sandra Vilela, y la concejala de Educación, Aurelia Picallo. La actuación deberá estar finalizada antes del inicio del curso escolar, previsto para el próximo 7 de septiembre. 

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Según explicó Rodríguez, la intervención permitirá disponer de un espacio más amplio para el descanso de los pequeños y mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad diaria del centro. Los trabajos se centran en la ampliación de esta zona e incluyen la colocación de nuevos pavimentos y techos, la renovación de los acabados interiores y actuaciones en las instalaciones de electricidad y ventilación. 

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Si bien la financiación corre a cargo del Consorcio, el Concello de Muxía fue el que se encargó de contratar y ejecutar las obras que están a punto de finalizar.as obras.

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