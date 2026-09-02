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Muxia

Visita de la delegada de la Xunta Talleres Os Muíños SL, uno de los establecimientos beneficiarios del Bono Remuda Rural 2025

Belén do Campo destacó en Muxía el alcance de estas ayudas

Redacción Carballo
02/09/2026 18:39
Muxia (3)
Visita de la delegada de la Xunta, junto al alcalde, a la empresa de Muxía
Cedida
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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Muxía, Javier Sar, y por la teniente de alcalde de Muxía, Sandra Vilela, visitó este miércoles Talleres Os Muíños S.L., uno de los establecimientos beneficiarios del Bono Remuda Rural 2025, una iniciativa de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración destinada a facilitar el relevo generacional de las personas trabajadoras autónomas y garantizar la continuidad de negocios viables. 

En este sentido, recordó que el nuevo propietario contó con una ayuda máxima de 30.000 euros para garantizar la continuidad del negocio, mientras que la persona que lo transmitió recibió 6.000 euros.

Durante la visita, la representante del Gobierno gallego puso en valor el impacto de este programa en la provincia, donde ya ha permitido apoyar a 12 negocios situados en nueve ayuntamientos, con una inversión superior a los 275.000 euros.

Belén do Campo destacó que la Xunta ha incrementado este año en un 20% el presupuesto de esta línea de ayudas, hasta alcanzar los 1,5 millones de euros, con el objetivo de seguir impulsando el relevo generacional en el tejido comercial y empresarial gallego. “El Bono Remuda destaca por su eficacia a la hora de facilitar la continuidad de los pequeños negocios y apoyar las iniciativas emprendedoras, contribuyendo a mantener el empleo y la actividad económica en nuestros ayuntamientos”, señaló.

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