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Muxia

Hallan sin vida a un nonagenario de Muxía horas después de su desaparición

Su cadáver fue encontrado por una vecina en una finca de difícil acceso

Redacción Carballo
04/09/2026 13:00
Protección Civil de Muxía utilizó drones en el dispostivo de búsqueda
Protección Civil de Muxía utilizó drones en el dispostivo de búsqueda
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En torno a las 19.00 horas de la tarde del jueves, el servicio de emergencias del 112 de Galicia fue alertado de la desaparición de un  nonagenario de Muxía que faltaba de su domicilio. 

Rápidamente, los responsables del 112 Galicia compartieron la información proporcionada por la alerta con la Guardia Civil, la Policía Local y el Grupo de Voluntarios de Protección Civil de Muxía, quienes iniciaron la operación de búsqueda, recurriendo incluso al empleo de drones.

Horas más tarde, alrededor de las 22.00 horas, miembros de la Policía Local informaronde  que una vecina había encontrado en una finca del lugar de Figueiras al desaparecido, pero que éste estaba muerto.

Todo hace indicar que el óbito se debió a causas naturales.

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