Lago-Mar se resiste a despedir el verano con un septiembre cargado de cultura en Muxía

Vista dal cámping Lago-Mar de Muxía Cedida

El verano se prolongará durante todo septiembre a los pies de la playa de Lago de Muxía. El cámping Lago-Mar ha preparado un nuevo mes de actividad cultural con conciertos, talleres, naturaleza, títeres, literatura y cine, manteniendo una programación abierta tanto a las personas alojadas en sus instalaciones como a los vecinos de la zona.

La música será una de las grandes protagonistas y comenzará ya este viernes, a las 20.30 horas, con The Cerne y sus versiones de clásicos de los años 70 y 80. El sábado, a las 19.30, tomará el relevo el rock alternativo de Lowcos.

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Tras una pausa, los directos regresarán el viernes 18 con Adhara and Ritman, que llevarán a Lago-Mar a las 21.00 horas su combinación de folclore, rock y reggae. Un día después, a las 19.30, La Gloria se moverá entre el garage y la psicodelia. El último concierto llegará el viernes 25, a las 21.00, con Smooth and Blind y su particular tributo a Bob Dylan. Todos los directos funcionarán con entrada inversa.

La programación reserva también espacio para aprender haciendo. Este domingo, a las 18.00 horas, Sara Riveira dirigirá un taller de creación tradicional de taburetes. Los participantes aprenderán a encordarlos con algodón retorcido de diferentes colores y madera reciclada y podrán llevarse a casa su propia pieza. La actividad cuesta 60 euros con materiales incluidos.

El sábado 19, a las 12.00, será el turno del papel maché. Zolas mostrará cómo transformar papel desechado en objetos sólidos y estéticos en un taller de 18 euros.

​De las plantas silvestres a los títeres

La naturaleza que rodea el cámping se convertirá en protagonista el sábado 26. Sabores Espontáneos dirigirá entre las 11.00 y las 13.00 horas una ruta para descubrir plantas silvestres comestibles y medicinales de la Costa da Morte. Los participantes aprenderán a identificarlas, recolectarlas y prepararlas de forma segura y sostenible antes de terminar con una degustación. El precio será de 12 euros y los menores de 12 años podrán participar gratuitamente.

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Ese mismo sábado, pero a las 23.00 horas, el tono cambiará por completo con una sesión de impro-cabaret de títeres protagonizada por asistentes al Encontro Titiriteiro UNIMA de Muxía.

La reflexión cultural tendrá su propio espacio el viernes 18, a las 19.00 horas, con una conversación alrededor del libro ‘Cultura coas persoas no centro’, de la Diputación de Coruña, y de los proyectos que trabajan la cultura desde la proximidad y el cuidado de la comunidad.

El broche llegará el domingo 27, a las 19.30, con la proyección de ‘A Costa e os Castelos’. El documental recorre la Costa da Morte a través de sus castillos, torres y pazos y de las historias que conectan su pasado con el presente. La sesión contará con la presencia de su director, Alejandro Gándara.