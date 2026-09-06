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Diario de Ferrol

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Muxia

“Detrás de cada paso e de cada detalle hai moitas horas de traballo e moito cariño pola Virxe da Barca”

La Confraría Nosa Señora da Barca de Muxía vivió el fin de semana uno de los primeros momentos importantes de su recién iniciada trayectoria

A. Pérez Cavolo
06/09/2026 17:44
La Cofradía portando a la Virxe da Barca en la Procesión de las Antorchas
La Cofradía portando a la Virxe da Barca en la Procesión de las Antorchas
Cedida
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La Confraría Nosa Señora da Barca de Muxía vivió el fin de semana uno de los primeros momentos importantes de su recién iniciada trayectoria. La entidad participó por primera vez como Cofradía en la tradicional Procesión das Antorchas, acompañando a numerosos vecinos y devotos en una noche de especial significado en los días previos a la Romaría da Barca

La propia entidad había anunciado la cita como el comienzo de “unha nova historia” marcada por la “esperanza, unión e devoción”. Horas después, tras recorrer junto a la Virgen el camino iluminado por las antorchas, el balance estaba dominado por el agradecimiento. 

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“Grazas a quen camiñou xunto á nosa Virxe, a quen acendeu a súa antorcha, a quen rezou, cantou e compartiu connosco unha noite tan especial de fe, tradición e devoción”, expresó la Cofradía. La entidad hizo extensivo el reconocimiento al equipo litúrgico, colaboradores, autoridades, voluntarios de Protección Civil y a todas las personas implicadas en la celebración. 

Un esfuerzo que resumió recordando que “detrás de cada paso e de cada detalle hai moitas horas de traballo e, sobre todo, moitísimo cariño pola nosa Virxe da Barca”. La Cofradía reconoció también que una celebración con tanta participación puede dejar errores o aspectos que no salgan como estaba previsto y pidió disculpas si así ocurrió. 

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Su propósito, señaló, es continuar “aprendendo, mellorando e medrando xuntos”. Esta primera participación dejó así una noche que la entidad resumió con una imagen: “Entre todos, conseguimos volver encher de luz o noso camiño”

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