El BNG de Muxía urge al gobierno municipal a reparar la marquesina de Lourido

Vista de la marquesina de Lourido Cedida

El BNG de Muxía urge al gobierno local a que proceda al arreglo de la marquesina de la parada del bus de Lourido, que lleva tiempo con los vidrios rotos.

Los nacionalistas ya pidieron que se actuara hace varios meses y de varias formas: a través de la sede telemática, en conversaciones con los responsables municipales y a través de ruegos y preguntas en varios plenos.

“Mais, a pesar de recibir continuamente a resposta de que os vidros estaban encargados, o tempo pasa e o arranxo non se fixo, malia que o curso escolar comeza este mércores 9 de setembro”, dice la portavoz de la formación, Mercé Barrientos, al tiempo que acusa al ejecutivo local de "falta de dilixencia".