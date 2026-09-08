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Muxia

El BNG de Muxía urge al gobierno municipal a reparar la marquesina de Lourido

Mercé Barrientos acusa al ejecutivo local de "falta de dilixencia" y recuerda que este miércoles arranca el nuevo curso y los escolares de la zona siguen sin tener donde guarecerse de la lluvia

Redacción Carballo
08/09/2026 16:58
Vista de la marquesina de Lourido
Vista de la marquesina de Lourido
Cedida
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El BNG de Muxía urge al gobierno local a que proceda al arreglo de la marquesina de la parada del bus de Lourido, que lleva tiempo con los vidrios rotos.

Los nacionalistas ya pidieron que se actuara hace varios meses y de varias formas: a través de la sede telemática, en conversaciones con los responsables municipales y a través de ruegos y preguntas en varios plenos.

“Mais, a pesar de recibir continuamente a resposta de que os vidros estaban encargados, o tempo pasa e o arranxo non se fixo, malia que o curso escolar comeza este mércores 9 de setembro”, dice la portavoz de la formación, Mercé Barrientos, al tiempo que acusa al ejecutivo local de "falta de dilixencia".

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