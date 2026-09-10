Este es el pueblo más bonito de Galicia según National Geographic y está en la Costa da Morte

Vista al mar desde el Santuario da Barca, este jueves C. Suárez

Muxía vuelve a situarse en el escaparate de las grandes publicaciones de viajes. National Geographic ha elegido al municipio como el pueblo gallego más bonito para descubrir este mes de septiembre, una elección que llega precisamente a las puertas de la Romaría da Virxe da Barca y que la revista fundamenta en su particular combinación de paisaje, leyendas, patrimonio y tradición.

La publicación presenta Muxía como un “rincón salvaje de Galicia” en el que el paisaje parece adquirir vida propia. La localidad, meta alternativa del Camino de Santiago, aparece también como un “verdadero fin del mundo”, asentada sobre una península y rodeada por un Atlántico que determina buena parte de su carácter.

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Para descubrir esa particular geografía ,National Geographic propone comenzar desde el Monte Corpiño. Desde lo alto se observa el núcleo de Muxía extendido sobre la península, con el mar a ambos lados y el faro de Cabo Vilán en la distancia. A sus pies espera el santuario de A Barca, hacia el que conduce buena parte del recorrido.

La revista sigue para ello la rúa da Virxe da Barca, el camino utilizado tradicionalmente por los peregrinos para llegar hasta el cabo. En el trayecto se detiene en lugares como la Fonte da Pel, el mirador Jesús Quintanal y la Pedra dos Namorados antes de alcanzar A Ferida, el monumento levantado en recuerdo de la catástrofe del Prestige. La revista destaca sus 400 toneladas de granito y la gran grieta que divide la pieza como símbolo de aquella tragedia y de la respuesta de la sociedad gallega.

Un paisaje de leyendas frente al Atlántico

Punta da Barca ocupa un lugar central en el recorrido. National Geographic describe la llegada a este punto como el encuentro con un Atlántico “primigenio y abrumador” y pone el foco en las grandes formaciones de granito vinculadas durante siglos a las leyendas del santuario.

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La Pedra de Abalar, la Pedra dos Cadrís y la Pedra do Temón aparecen así como parte inseparable del paisaje y de la tradición de Muxía. El recorrido alcanza también el faro de Muxía, cuya principal singularidad para la publicación no está tanto en su arquitectura como en el lugar que ocupa. Su emplazamiento frente al océano, especialmente al atardecer, se convierte en otro de los argumentos para acercarse a este extremo de la localidad.

A Barca, el gran argumento de septiembre

Pero si National Geographic encuentra motivos para visitar Muxía durante todo el año, es la llegada de septiembre la que termina de explicar su elección. La Romaría da Virxe da Barca, Fiesta de Interés Turístico Nacional, es definida por la publicación como el “momento cumbre de Muxía” y uno de los grandes acontecimientos de la localidad.

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La revista señala que la celebración es capaz de reunir a más de 50.000 personas, multiplicando durante esos días la población habitual. Este año, A Barca se celebrará entre el este viernes y el lunes, combinando las celebraciones religiosas con procesiones, pasarrúas, vermús y verbenas.