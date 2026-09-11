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Muxia

La Virxe da Barca estrena nueva corona, que lucirá durante todo el año

En los próximos meses está previsto realizar también una nueva corona de diario para el Niño Jesús

Redacción Carballo
11/09/2026 19:45
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Bendición de la corona
Concello Muxía
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La Virxe da Barca de Muxía tiene nueva corona para lucir a diario durante todo el año. La corona fue bendecida en el primer día de la novena (el pasado 3 de septiembre), que este viernes llega a su fin.

Se trata de una pieza hecha a mano que busca mantener la esencia de la corona utilizada en la coronación canónica de 1974  y que sustituye a la anterior tras el incendio de 2013 en el santuario de A Barca. 

La imagen ya salió en la Procesión das Antorchas del pasado sábado, acompañada por cientos de personas en un recorrido marcado por la devoción, la emoción y el recogimiento.

Según informa el Concello, en los próximos meses está previsto realizar también una corona de diario para el Niño Jesús.

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Concurrida Procesión das Antorchas
Concello Muxía

Mientras, A Barca recibe a cientos de peregrinos coincidiendo con el inicio de la romería este viernes. A las 20.00 horas será el pregón en el Cabo da Vila, a cargo del historiador de arte y crítico Xosé Antón Castro, natural de Muxía.

A partir de las 22.30 horas será el turno para la música con Ses, dentro del Mercado de la Diputación ‘A paisaxe que sabe’, que cada noche ofrecerá conciertos con 9Louro, Disco Móvil Impacto y Orquesta Bomba.

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