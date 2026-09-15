Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Muxia

El actor Ewan McGregor, un romero más en A Barca de Muxía

El actor escocés, conocido mundialmente por interpretar a Obi-Wan Kenobi en la saga ‘Star Wars’ hizo escala en Muxía en la travesía en velero que ha iniciado en Escocia con destino a Brasil

A. Pérez Cavolo
15/09/2026 16:19
Eric Strickland y Ewan McGregor, durante la travesía que los llevó a Muxía
Eric Strickland y Ewan McGregor, durante la travesía que los llevó a Muxía
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Muxía recibió este fin de semana a un visitante inesperado. El actor escocés Ewan McGregor, conocido mundialmente por interpretar a Obi-Wan Kenobi en la saga ‘Star Wars’, permaneció durante tres días en la localidad después de elegir su puerto deportivo como primera escala de la travesía en velero que ha iniciado en Escocia con destino a Brasil.

La llegada del intérprete coincidió con uno de los fines de semana más concurridos del año en Muxía, el de la romería da Virxe da Barca, de la que disfrutó como un romero más. La multitud que llenaba las calles terminó convirtiéndose en la mejor aliada para que McGregor pudiera disfrutar de la localidad prácticamente como un visitante más.  Pese a su popularidad internacional, la mayoría de las personas que se cruzaron con él no repararon en quién era, aunque sí hubo algunos vecinos y visitantes que consiguieron reconocerlo.

Vista del santuario de Muxía y la zona pétrea

La marea de voluntarios del 'Prestige' vuelve a Muxía en el día grande da Barca

Más información
Vista del santuario muxián de la Virxe da Barca

Turismo de Galicia apoya la Declaración de Interés Internacional para la Romería de la Virxe da Barca de Muxía

Más información

Durante sus tres días atracado en el puerto deportivo muxián, el actor se mostró como una persona “muy agradable y tranquila”, según explican sus responsables. Aprovechó la estancia para conocer la localidad y disfrutar de la celebración: asistió a las fiestas, vio las actuaciones de las orquestas y los fuegos artificiales y también tuvo ocasión de probar varios restaurantes de Muxía. Tanto la gastronomía como el ambiente festivo y el espectáculo pirotécnico estuvieron entre las cosas que más le gustaron de su primera parada.

La presencia de McGregor en la Costa da Morte forma parte de una aventura mucho más larga. El actor acaba de iniciar una travesía de alrededor de 6.000 millas —cerca de 10.000 kilómetros— desde Oban, en la costa oeste de Escocia, hasta Río de Janeiro. El viaje será recogido en ‘True Wind’, un nuevo proyecto documental independiente de las conocidas series de viajes en motocicleta ‘Long Way’ que protagonizó junto a Charley Boorman.

Barca de Muxia (3)

Este es el pueblo más bonito de Galicia según National Geographic y está en la Costa da Morte

Más información
Diego Calvo

Diego Calvo | “A Barca é máis que verbenas; é unha memoria construída durante séculos”

Más información

En esta ocasión ha cambiado las dos ruedas por el mar y a Boorman por Eric Strickland, amigo suyo desde la escuela primaria, además de productor, cámara y navegante experimentado. Ambos realizan la travesía a bordo de un Oyster clásico de 55 pies construido en 1988 y completamente actualizado antes de emprender el viaje.

La escala gallega no se limitó a Muxía. Durante su estancia McGregor también se desplazó hasta Santiago, donde volvió a pasar relativamente inadvertido entre vecinos, peregrinos y turistas. Como había sucedido en la Costa da Morte, solo unas pocas personas reconocieron al actor, aunque en este caso no dudaron en hacerse fotos y publicarlas en sus redes sociales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Eric Strickland y Ewan McGregor, durante la travesía que los llevó a Muxía

El actor Ewan McGregor, un romero más en A Barca de Muxía
A. Pérez Cavolo
Vista del santuario de Muxía y la zona pétrea

La marea de voluntarios del 'Prestige' vuelve a Muxía en el día grande da Barca
EFE
Concierto de Sés en Muxía

Devoción, música “en galego”, artesanía y jolgorio en la Barca de Muxía
redacción carballo
WhatsApp Image 2026-09-11 at 19.29.06 (3)

La Virxe da Barca estrena nueva corona, que lucirá durante todo el año
redacción carballo