El actor Ewan McGregor, un romero más en A Barca de Muxía

Eric Strickland y Ewan McGregor, durante la travesía que los llevó a Muxía Cedida

Muxía recibió este fin de semana a un visitante inesperado. El actor escocés Ewan McGregor, conocido mundialmente por interpretar a Obi-Wan Kenobi en la saga ‘Star Wars’, permaneció durante tres días en la localidad después de elegir su puerto deportivo como primera escala de la travesía en velero que ha iniciado en Escocia con destino a Brasil.

La llegada del intérprete coincidió con uno de los fines de semana más concurridos del año en Muxía, el de la romería da Virxe da Barca, de la que disfrutó como un romero más. La multitud que llenaba las calles terminó convirtiéndose en la mejor aliada para que McGregor pudiera disfrutar de la localidad prácticamente como un visitante más. Pese a su popularidad internacional, la mayoría de las personas que se cruzaron con él no repararon en quién era, aunque sí hubo algunos vecinos y visitantes que consiguieron reconocerlo.

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Durante sus tres días atracado en el puerto deportivo muxián, el actor se mostró como una persona “muy agradable y tranquila”, según explican sus responsables. Aprovechó la estancia para conocer la localidad y disfrutar de la celebración: asistió a las fiestas, vio las actuaciones de las orquestas y los fuegos artificiales y también tuvo ocasión de probar varios restaurantes de Muxía. Tanto la gastronomía como el ambiente festivo y el espectáculo pirotécnico estuvieron entre las cosas que más le gustaron de su primera parada.

La presencia de McGregor en la Costa da Morte forma parte de una aventura mucho más larga. El actor acaba de iniciar una travesía de alrededor de 6.000 millas —cerca de 10.000 kilómetros— desde Oban, en la costa oeste de Escocia, hasta Río de Janeiro. El viaje será recogido en ‘True Wind’, un nuevo proyecto documental independiente de las conocidas series de viajes en motocicleta ‘Long Way’ que protagonizó junto a Charley Boorman.

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En esta ocasión ha cambiado las dos ruedas por el mar y a Boorman por Eric Strickland, amigo suyo desde la escuela primaria, además de productor, cámara y navegante experimentado. Ambos realizan la travesía a bordo de un Oyster clásico de 55 pies construido en 1988 y completamente actualizado antes de emprender el viaje.

La escala gallega no se limitó a Muxía. Durante su estancia McGregor también se desplazó hasta Santiago, donde volvió a pasar relativamente inadvertido entre vecinos, peregrinos y turistas. Como había sucedido en la Costa da Morte, solo unas pocas personas reconocieron al actor, aunque en este caso no dudaron en hacerse fotos y publicarlas en sus redes sociales.