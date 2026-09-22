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Muxia

El BNG de Muxía pide la equiparación laboral y salarial para las trabajadoras del SAF

La portavoz de la formación, Mercé Barrientos, cree que urge poner fin a la situación de desigualdad que afecta a la plantilla 

Redacción Carballo
22/09/2026 21:36
Una protesta de las trabajadoras del SAF
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El BNG de Muxía pretende llevar al próximo pleno ordinario una moción en la que solicitarán el respaldo de la corporación municipal para su propuesta de equiparación de las condiciones laborales y salariales de las auxiliares del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

La nacionalista pretende también instar al Ejecutivo local a informar al pleno sobre el grado de cumplimiento del compromiso de elaboración de un estudio económico y técnico para analizar el posible rescate de la concesión a fin de apostar por la gestión directa.

Si dicho estudio no se elaboró, Barrientos pide que se haga a la mayor brevedad posible y que en el mismo se incluya la viabilidad de la gestión directa, en lo tocante a costes, recursos humanos necesarios y repercusión sobre las trabajadoras del cambio de modelo.

Barrientos quiere también que el gobierno convoque una reunión con la representación de las trabajadoras del SAF y con la empresa concesionaria para tratar de avanzar en la progresiva equiparación de las condiciones del personal, por entender que se trata "dunha necesidade inmediata".

El BNG considera que en los futuros procedimientos de contratación, modificación o prórroga del servicio el Concello debe incorporar medidas y cláusulas destinadas a favorecer la estabilidad del empleo, la mejora de las condiciones de trabajo y la igualdad retributiva.

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