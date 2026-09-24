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Muxia

Remolcan al puerto de Muxía a un pesquero que se quedó sin máquina

En la embarcación, de 14 metros de eslora, viajaban cuartro tripulantes

Europa Press
24/09/2026 13:14
La Salvamar Altair en un operativo en aguas próximas a la Punta da Barca de Muxía
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Un pesquero necesitó ser remolcado el pasado miércoles al quedar sin máquina frente a las costas de Muxía (A Coruña). 

Según informa Salvamento Marítimo, en el pesquero --de 14 metros de eslora-- se encontraban cuatro tripulantes. 

Solicitaron ayuda a través del sistema VHF por quedarse sin máquina a dos millas al oeste de Muxía. Así, el centro de Salvamento de Fisterra movilizó a la embarcación Salvamar Altair, que remolcó al pesquero hasta Muxía.

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