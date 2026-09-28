El Santuario da Barca de Muxía cerrará al culto su nave central desde el jueves por las obras
Mientras permanezca cerrada la nave central, todos los cultos y celebraciones serán trasladados a la iglesia parroquial.
Las obras de restauración del Santuario da Virxe da Barca, en Muxía, entrarán esta semana en una nueva fase que obligará a cerrar temporalmente al culto la nave central de la iglesia. La medida se aplicará a partir de este jueves para permitir que los trabajos puedan avanzar en el interior del templo.
Por el momento no existe una fecha para la reapertura. Desde el Santuario explican que esta se producirá cuando la evolución de la intervención permita recuperar nuevamente el uso de la nave central.
El cierre, sin embargo, no impedirá el acceso al Camarín de la Virgen. Las personas que deseen visitar la imagen o acudir a rezar ante ella podrán seguir haciéndolo a través de la sacristía, utilizando para ello la puerta lateral del Santuario.
La entrada de las obras en esta nueva fase obligará también a modificar temporalmente el lugar en el que se desarrollan los actos religiosos. Mientras permanezca cerrada la nave central, todos los cultos y celebraciones serán trasladados a la iglesia parroquial.