Los agentes de desarrollo local piden en Muxía tener más peso en las decisiones sobre el territorio

Los participantes en la primera jornada de la reunión de Afiprodel en Muxía Cedida

Los profesionales del desarrollo local quieren tener un papel más activo en la planificación del futuro de los territorios y no limitar su trabajo a gestionar ayudas, convocatorias o programas. Así lo defendió este lunes en Muxía la Asociación de Profesionales del Desarrollo Local de Galicia (Afiprodel), que reclama su participación directa en la definición de las estrategias territoriales.

La reivindicación abrió el taller transnacional ‘El papel del agente de desarrollo local en el territorio’, que se celebra este lunes y martes en Casa de Trillo, en Muxía, dentro de la segunda reunión del proyecto europeo LDA-NEXT, desarrollado bajo el lema ‘Potenciar a los agentes de desarrollo local para una Europa cohesionada’.

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La presidenta de Afiprodel, Dolores Pena Pena, situó el debate más allá de las condiciones de una profesión concreta. “No estamos hablando solo de defender una profesión. Estamos hablando de defender una manera de mirar el territorio y de construir futuro desde él”, señaló durante la apertura.

Pena defendió que el desarrollo local debe entenderse como un proceso que necesita profesionales que combinen el conocimiento directo del territorio con capacidad técnica y visión estratégica. En este sentido, Afiprodel plantea tres ámbitos sobre los que avanzar: el reconocimiento de esta figura por parte de las administraciones, la definición y actualización de sus competencias profesionales y una mayor participación en las decisiones.

No estamos hablando solo de defender una profesión. Estamos hablando de defender una manera de mirar el territorio y de construir futuro desde él Dolores Pena, presidente de Afiprofel

Precisamente en este último aspecto, la asociación considera necesario que los agentes de desarrollo local intervengan en el diseño de las estrategias que afectan a sus territorios, frente a un modelo en el que su función quede reducida fundamentalmente a la gestión posterior de programas y convocatorias.

Futura red europea

El encuentro reúne experiencias de Galicia e Italia y dedica buena parte de su primera jornada a analizar cómo debe evolucionar esta figura profesional. La sesión de la mañana se desarrolla en formato híbrido, permitiendo también la participación a distancia.

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El programa incluye la presentación del proyecto LDA-NEXT por Fabio Saccomani, de Limeup, mientras Rosa María Sánchez Martínez, de Afiprodel, aborda las funciones y retos de los agentes de desarrollo local en Galicia. Marica Appolloni, de Ispal, presenta además los primeros resultados del análisis de buenas prácticas realizado dentro del proyecto.

Los participantes trabajarán también en una dinámica de cocreación destinada a avanzar en la elaboración de un Marco de Competencias, una hoja de ruta europea y una futura red europea de agentes de desarrollo local.

La jornada incluye asimismo un debate con cargos públicos y representantes de diferentes entidades sobre el papel que estos profesionales desempeñan en el territorio. Por la tarde tendrá lugar la segunda reunión del Comité de Dirección de LDA-NEXT y posteriormente los participantes realizarán una visita por Muxía.

El programa continuará este martes con un recorrido por diferentes experiencias y recursos de la Costa da Morte, planteados como ejemplos de buenas prácticas de desarrollo local.