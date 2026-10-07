Mar de Fábula comienza la temporada de limpieza en la playa de Espiñeirido, en Muxía

Voluntarios de Mar de Fábula limpiando una playa EC

La asociación Mar de Fábula volverá este sábado a movilizar voluntarios para retirar residuos del litoral de la Costa da Morte. El colectivo iniciará su nueva temporada de limpiezas de playas con una actuación en Espiñeirido, en Muxía, que realizará conjuntamente con la asociación Muxianas de Fóra.

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La jornada comenzará a las 11.00 horas y tendrá como punto de encuentro la propia playa. Los trabajos no se limitarán al arenal, sino que se extenderán también por su entorno.

Mar de Fábula realizará una convocatoria abierta al voluntariado y proporcionará todo el material necesario para desarrollar la limpieza. La iniciativa contará además con el apoyo logístico del Concello de Muxía.

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Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente por cuestiones relacionadas con la cobertura de los seguros. Para ello tendrán que facilitar nombre, apellidos y DNI a través del correo electrónico o del teléfono habilitados por la asociación.

La actuación supone el comienzo de una nueva campaña de recogidas para un colectivo que acumula ya cerca de trece años realizando limpiezas y otras acciones relacionadas con la presencia de residuos en el medio marino.

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Con la convocatoria de Espiñeirido, Mar de Fábula vuelve a poner el foco especialmente en los plásticos. La asociación señala que cuando comenzó su actividad llegaban anualmente a los ecosistemas acuáticos de todo el mundo entre ocho y diez millones de toneladas de estos residuos y sostiene que actualmente la estimación se sitúa entre nueve y catorce millones de toneladas al año.

El colectivo utiliza estos datos para reivindicar la importancia de las pequeñas actuaciones sobre el territorio y resumirá nuevamente su filosofía durante la jornada de este sábado bajo el lema “Pensa en global, actúa en local”.