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Muxia

Muxía proyectará un documental sobre la memoria del naufragio del Mar Egeo

‘L’archéologue’, dirigido por Antón Taboada, se exhibirá este jueves en el Edificio de Servizos Múltiples y contará con un coloquio posterior

Manuel Bermúdez Bermúdez
13/10/2026 17:15
Cartel de El Arqueólogo
Cartel de El Arqueólogo
C. Muxía
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Muxía acogerá este jueves la proyección del documental ‘L’archéologue’ (El arqueólogo), dirigido por Antón Taboada, una obra que recupera la memoria del naufragio del petrolero Mar Egeo a través del trabajo artístico del escultor Emile Gireau.

El documental muestra cómo el artista transforma restos del petrolero, recuperados del litoral coruñés, en creaciones que invitan a reflexionar sobre la memoria del mar, los naufragios y las huellas que estas catástrofes dejan en el territorio.

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Tras la proyección se celebrará un coloquio para profundizar en los temas abordados en la película y compartir reflexiones sobre la memoria colectiva y la relación de las comunidades costeras con su entorno.

La sesión comenzará a las 13.30 horas en el Edificio de Servizos Múltiples de Muxía y tendrá una duración aproximada de una hora, incluyendo el documental y el coloquio.

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