Muxía proyectará un documental sobre la memoria del naufragio del Mar Egeo

Cartel de El Arqueólogo C. Muxía

Muxía acogerá este jueves la proyección del documental ‘L’archéologue’ (El arqueólogo), dirigido por Antón Taboada, una obra que recupera la memoria del naufragio del petrolero Mar Egeo a través del trabajo artístico del escultor Emile Gireau.

El documental muestra cómo el artista transforma restos del petrolero, recuperados del litoral coruñés, en creaciones que invitan a reflexionar sobre la memoria del mar, los naufragios y las huellas que estas catástrofes dejan en el territorio.

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Tras la proyección se celebrará un coloquio para profundizar en los temas abordados en la película y compartir reflexiones sobre la memoria colectiva y la relación de las comunidades costeras con su entorno.

La sesión comenzará a las 13.30 horas en el Edificio de Servizos Múltiples de Muxía y tendrá una duración aproximada de una hora, incluyendo el documental y el coloquio.