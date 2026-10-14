A publicación 'Historia de Muxía e Moraime' de José Enrique e Kike Benlloch preséntase o venres no Parador Costa da Morte
O acto está promovido pola Asociación Cultural Xervasio Paz Lestón
O Parador da Costa da Morte será escenario este venres 16 de outubro da presentación do libro 'Historia de Muxía e Moraime. Apuntamentos', do que son autores José Enrique e o seu fillo Kike Benlloch. O acto dará comenzo ás 19.30 horas.
A publicación, froito de décadas de estudo e investigacións, destaca polo seu rigor histórico e polo emprego de fontes documentais primarias, como pergamiños, tombos, legaxos, rolos e documentación notarial e xurisdicional, procedentes de arquivos de Galicia, do resto de España, do estranxeiro e ate do Vaticano.
Este exhaustivo traballo permite reconstruír aspectos fundamentais da historia local, desde a organización territorial e as relacións sociais e económicas ata os conflitos xurisdicionais e administrativos que marcaron a evolución de Muxía e da súa contorna.
José Enrique Benlloch, nacido en Muxía, leva décadas dedicado á investigación histórica, cunha ampla produción científica e divulgativa sobre a comarca.
O seu fillo, Kike Benlloch, enxeñeiro informático e investigador, achega a súa experiencia no tratamento da información, na cartografía e na análise documental.
A colaboración entre ambos constitúe un exemplo de transmisión interxeracional do coñecemento e de aplicación das novas tecnoloxías á investigación histórica.
Colaboración frutífera
A edición do libro foi posible grazas á colaboración entre a Asociación Cultural de Estudios Históricos de Galicia, a Asociación Cultural Xervasio Paz Lestón e o Parador Costa da Morte, baixo a dirección de Julio César Castro Marcote.
O apoio destas entidades resultou fundamental para que este inxente traballo de investigación puidese materializarse nunha publicación ao alcance da cidadanía.
A Asociación Cultural Xervasio Paz Lestón, constituída en 2009, desenvolve un labor de promoción cultural e de conservación da memoria histórica de Muxía, seguindo o legado do escritor e xornalista muxián Xervasio Paz Lestón.
Pola súa parte, o Parador Costa da Morte reafirma co seu apoio a esta iniciativa o seu compromiso coa divulgación do patrimonio cultural e histórico da comarca.
Na mesa de presentación participarán, ademais dos dous autores, Mercé Barrientos Varela -en representación da asociación por delegación da súa presidenta, Luisa Gerpe García- e Julio César Castro Marcote, director do Parador Costa da Morte, que exercerá como anfitrión.
Ao acto foron convidados tamén, ademais da veciñanza do concello, o alcalde e os membros da corporación municipal, o presidente da confraría de pescadores, o xuíz de paz e os párrocos das dúas parroquias.
'Historia de Muxía e Moraime' aspira a converterse nunha obra de referencia para investigadores, centros educativos e veciñanza e a contribuír á conservación e divulgación dun patrimonio documental que forma parte da identidade colectiva do concello.