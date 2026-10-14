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Diario de Ferrol

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Muxia

A publicación 'Historia de Muxía e Moraime' de José Enrique e Kike Benlloch preséntase o venres no Parador Costa da Morte  

O acto está promovido pola Asociación Cultural Xervasio Paz Lestón

Redacción Carballo
14/10/2026 21:09
Vista do mosteiro de Moraime
Vista do mosteiro de Moraime
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O Parador da Costa da Morte será escenario este venres 16 de outubro da presentación do libro 'Historia de Muxía e Moraime. Apuntamentos', do que son autores José Enrique e o seu fillo Kike Benlloch. O acto dará comenzo ás 19.30 horas.

A publicación, froito de décadas de estudo e investigacións, destaca polo seu rigor histórico e polo emprego de fontes documentais primarias, como pergamiños, tombos, legaxos, rolos e documentación notarial e xurisdicional, procedentes de arquivos de Galicia, do resto de España, do estranxeiro e ate do Vaticano. 

Este exhaustivo traballo permite reconstruír aspectos fundamentais da historia local, desde a organización territorial e as relacións sociais e económicas ata os conflitos xurisdicionais e administrativos que marcaron a evolución de Muxía e da súa contorna.

José Enrique Benlloch, nacido en Muxía, leva décadas dedicado á investigación histórica, cunha ampla produción científica e divulgativa sobre a comarca. 

O seu fillo, Kike Benlloch, enxeñeiro informático e investigador, achega a súa experiencia no tratamento da información, na cartografía e na análise documental. 

A colaboración entre ambos constitúe un exemplo de transmisión interxeracional do coñecemento e de aplicación das novas tecnoloxías á investigación histórica.

Colaboración frutífera

A edición do libro foi posible grazas á colaboración entre a Asociación Cultural de Estudios Históricos de Galicia, a Asociación Cultural Xervasio Paz Lestón e o Parador Costa da Morte, baixo a dirección de Julio César Castro Marcote. 

O apoio destas entidades resultou fundamental para que este inxente traballo de investigación puidese materializarse nunha publicación ao alcance da cidadanía. 

A Asociación Cultural Xervasio Paz Lestón, constituída en 2009, desenvolve un labor de promoción cultural e de conservación da memoria histórica de Muxía, seguindo o legado do escritor e xornalista muxián Xervasio Paz Lestón. 

Pola súa parte, o Parador Costa da Morte reafirma co seu apoio a esta iniciativa o seu compromiso coa divulgación do patrimonio cultural e histórico da comarca. 

Na mesa de presentación participarán, ademais dos dous autores, Mercé Barrientos Varela -en representación da asociación por delegación da súa presidenta, Luisa Gerpe García- e Julio César Castro Marcote, director do Parador Costa da Morte, que exercerá como anfitrión.

Ao acto foron convidados tamén, ademais da veciñanza do concello, o alcalde e os membros da corporación municipal, o presidente da confraría de pescadores, o xuíz de paz e os párrocos das dúas parroquias. 

'Historia de Muxía e Moraime' aspira a converterse nunha obra de referencia para investigadores, centros educativos e veciñanza e a contribuír á conservación e divulgación dun patrimonio documental que forma parte da identidade colectiva do concello.

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