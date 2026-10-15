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Muxia

El PP de Muxía inicia el día 23 en Nemiña una ronda de reuniones por las parroquias para recoger las demandas vecinales

Los populares anuncian también su intención de entrevistarse con los representantes del tejido asociativo del municipio

Manuel Froxán Rial
15/10/2026 17:44
Sandra Vilela, portavoz del PP de MuxíaLa portavoz del PP de Muxía, Sandra Vilela, durante un acto electoral
Sandra Vilela, portavoz del PP de MuxíaLa portavoz del PP de Muxía, Sandra Vilela, durante un acto electoral
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El Partido Popular de Muxía iniciará el viernes de la próxima semana en Nemiña una ronda de contactos por las distintas parroquias a fin de escuchar las distintas demandas vecinales.

Los populares buscan así conocer de primera mano las necesidades de los distintos lugares para seguir trabajando en la mejora del municipio. 

La portavoz de la formación, Sandra Vilela, destaca la importancia de este contacto directo con el territorio: "Aínda que estamos todos os días en contacto cos veciños, parécenos importante organizar tamén estas reunións específicas nas parroquias. Queremos dedicar tempo a escoitar con calma, coñecer as cuestións que máis preocupan en cada lugar e recoller propostas que nos axuden a seguir avanzando".

Además de las reuniones vecinales, el PP de Muxía mantendrá encuentros con el conjunto del tejido asociativo del municipio antes de que finalice el año. 

La intención en este caso es conocer más de cerca la labor su labor, escuchar sus demandas y analizar las necesidades y propuestas de los distintos colectivos. 

Vilela resalta que las asociaciones desempeñan un papel fundamental en la vida social, cultural y deportiva de Muxía, por lo que considera necesario mantener una comunicación fluida con ellas y conocer sus inquietudes

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