El PP de Muxía destaca que en apenas dos años de gobierno logró 15 nuevas plazas de atención en casas do maior

Sandra Vilela, portavoz del PP de MuxíaLa portavoz del PP de Muxía, Sandra Vilela, durante un acto electoral

El Partido Popular de Muxía dice valorar "moi positivamente" la resolución que este lunes hizo pública la Xunta por la que se le concede una nueva casa do maior al municipio muxián. Dicho equipamiento irá emplazado en la antigua escuela de Nemiña y será gestionada por la entidad Collage, gracias a la colaboración del Concello de Muxía, que pone a su disposición el inmueble.

La decisión permite contar con 10 nuevas plazas de atención a mayores hasta disponer de un total de 25 en el conjunto del municipio, de las que 15 se consiguieron desde que los populares accedieron al gobierno municipal y pasaron a responsabilizarse del área de servicios sociales.

Desde el PP destacan que estas iniciativa son un ejemplo de la importancia de la colaboración entre administraciones para acercar servicios a la ciudadanía, especialmente en municipios de población dispersa como Muxía.

También quieren agradecer a la Xunta y a la conselleira de Política Social, Fabiola García, "a súa implicación e sensibilidades coas necesidades do municipio".