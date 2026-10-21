El camping Lago-Mar de Muxía acoge el sábado 24 la 'I Folía da Sartaña'

El cartel ilustrador es obra de la artista Viki Rivadulla

Los amantes de la música y el baile tradicional tienen una cita ineludible el próximo sábado 24 de octubre en el camping Lago-Mar de Muxía con motivo de la celebración de la 'I Folía da Sartaña'. La organización corre a cargo de la asociación Pa Feira co que Temos, en colaboración con el Concello de Muxía y Horta Creativa.

La jornada festiva y cultural contará con talleres de baile y danza tradicional, entre ellos los de las tres danzas blancas que aún se conservan en Muxía, actuaciones de más de una docena de grupos musicales del entorno, el concierto de Lorelia y una fiesta libre como cierre de la jornada.

El evento estará presentado por Anjustias y Josiño, de Radio Nordés-Cadena Ser, y ofrecerá además diversas propuestas de gastronomía tradicional al precio de 10 euros. También habrá distintos sorteos de jornadas gastronómicas en establecimientos colaboradores.

La cita nace con el objetivo de dinamizar la cultura, el baile y la música tradicional viva en A Costa da Morte a lo largo de todo el año, y no solo en fechas turísticas.

El programa arrancará a las 16.00 con un obradoiro de baile y danza tradicional. A partir de las 17.30 la música tradicional copará el escenario con la participación de numerosas formaciones y agrupaciones, casos de: Xaramiños, Abaladeiras, Vaiche Boa, Con Todo en Banda, Mar Devalado, Petaforte, Nin Chica Nin Patacón, Pedras Miúdas, Trubisquiñas, AV San Adrián de Toba, AC Fonte Santa, Sentenarios, Abelleira e Pa Feira co que Temos.

El colofón lo pondrá el concierto de Lorelia, tras el que empezará una foliada libre para que todas las personas que quieren cantar, tocar y bailar puedan sumarse.