Muxía reunirá a diez artistas nacionales e internacionales en el Festival Comarea de diciembre

Unha edicion pasada do Comarea Cedida

Muxía se convertirá de nuevo en un punto de encuentro para la música independiente durante el puente de diciembre. El Festival Comarea ha presentado el cartel completo de su octava edición, que reunirá del 3 al 6 de diciembre a diez artistas y grupos de Galicia y de otros países europeos. La programación recorrerá estilos tan diversos como el reggae, el punk, la electrónica, el funk, el afro-disco y las nuevas interpretaciones de la música tradicional.

La cita mantiene su apuesta por celebrar un festival fuera de la temporada habitual de grandes eventos musicales. Tras su recuperación en 2024 y la continuidad de 2025, Comarea regresa con una propuesta que combina actuaciones gratuitas en distintos espacios de Muxía y una jornada de conciertos de pago.

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Los diez nombres confirmados son Aum Reggae, Rossana, Zars B, Zeltia Irevire, Bonita & Sabrosa, Fogo Fogo, Guilherme Zapata, Imbermind, Lisdexia y Voilaaa Sound System. La organización también prepara talleres, encuentros y otras actividades culturales cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

El sábado 5 de diciembre concentrará los conciertos de pago, que se celebrarán en el Cámping Lago-Mar. Las entradas saldrán a la venta la próxima semana, aunque todavía no se han comunicado sus precios.

Entre las actuaciones previstas destaca la de Voilaaa Sound System, proyecto francés dirigido por el productor Bruno ‘Patchworks’ Hovart, que recupera los ritmos africanos y caribeños de las décadas de 1970 y 1980 para mezclarlos con disco, funk y sonidos tropicales.

También llegará desde Portugal Fogo Fogo, formación asentada en Lisboa que combina el funaná tradicional de Cabo Verde con el rock, el funk y el afro-funk. Su propuesta recupera especialmente las influencias musicales caboverdianas de los años ochenta y noventa.

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El músico y productor gallego Guilherme Zapata, establecido en Madrid y vinculado anteriormente a proyectos como Bifannah, presentará su trayectoria en solitario, marcada por las influencias del soul, la música popular brasileña, el funk y el pop. Este año ha publicado su primer álbum, ‘Segredo’, después de adelantar canciones como ‘Tanto Ten’ y ‘Fatal’.

La electrónica tendrá presencia con Imbermind, proyecto formado por Edu Imbernón, Luis Clemente, Nico Casal y Álvaro Monreal, que combina elementos de la música electrónica contemporánea con el pop y una sonoridad de carácter cinematográfico.

Desde Muros llegará Lisdexia, grupo que mezcla punk rock, garage, pop, funk y música tradicional gallega. Sus canciones, interpretadas en gallego, incorporan humor, sátira y crítica social dentro de una propuesta de marcado carácter festivo.

Completa el programa del sábado Bonita & Sabrosa, dúo integrado por las DJ Alexandra y Noelia, vinculadas a la escena musical gallega. Sus sesiones combinan funk, disco y house, con la música de baile como elemento central.

Cuatro actuaciones gratuitas

El resto de la programación musical será gratuita y se distribuirá entre distintos espacios de la localidad del 3 al 6 de diciembre. La organización todavía no ha detallado qué día actuará cada artista ni las ubicaciones concretas.

Entre los participantes figura Aum Reggae, banda gallega integrada por músicos procedentes de formaciones como Bush Doctors, Dandy Fever, Skarallaos y Elephan Yard. Su repertorio recorre diferentes vertientes del reggae, desde el roots y el ska hasta el rocksteady y el dub.

La compositora portuguesa Rossana, nombre artístico de Inês Barroso, aportará una propuesta que combina jazz, rock psicodélico, ritmos latinos, música tradicional portuguesa y electrónica. La artista ha actuado en varios países europeos y participó en el festival NOS Alive en 2025.

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La representación local llegará de la mano de Zars B, DJ y productor de Muxía y fundador del sello Bretema Récords, especializado en techno y tech house. Sus sesiones se orientan hacia los ritmos bailables del house.

También actuará Zeltia Irevire, formación gallega que define su estilo como folk tribal. El grupo combina instrumentos acústicos, entre ellos violín, guitarra, bodhran y bouzouki, con sintetizadores y efectos electrónicos. Sus letras abordan cuestiones relacionadas con la cultura popular y la conservación del patrimonio natural y cultural de Galicia.