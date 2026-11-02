El xantar solidario de la junta local de lucha contra el cáncer de Muxía será el 15 de noviembre

Una reciente andaina contra el cáncer celebrada en Muxía EC

La junta local de Muxía de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) programa para el domingo día 15 de noviembre una nueva edición de su comida solidaria. El evento tendrá por escenario la Sala Gervasio Sar de la localidad, a partir de las 14 horas. Todas las personas interesadas en colaborar ya pueden retirar sus entradas al precio de 35 euros para comensales adultos y de 15 euros para niños de hasta 10 años de edad.

Hay media docena de puntos de venta de entradas: Casa García (Muxía), Muxía Flor-Vaneli, Bar Pataca (Os Muíños), Mercedes-Os Muíños (tlf. 617 26 51 64), Mercedes Rubia (686 20 44 33) y Rosa Vituco (649 34 13 83).

La comida se completará con animación musical y sorteo de regalos donados por distintas casas comerciales de Muxía y su entorno.