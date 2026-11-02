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Muxia

Los archivos del Vaticano revelan parte de la historia de Muxía y Moraime

José Enrique Benlloch del Río y su hijo Kike Benlloch Castiñeira, presentarán el libro este viernes, a las 19.30 horas, en el Parador Costa da Morte

A. Pérez Cavolo
02/11/2026 16:16
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Décadas de investigación en archivos de Galicia, del resto de España y de otros países, incluido el Vaticano, han dado forma a ‘Historia de Muxía e Moraime. Apuntamentos’, una obra que pretende reconstruir y divulgar buena parte del pasado de Muxía, Moraime y las tierras de Nemancos. Sus autores, José Enrique Benlloch del Río y su hijo Kike Benlloch Castiñeira, presentarán el libro este viernes, a las 19.30 horas, en el Parador Costa da Morte.

La publicación es el resultado de un prolongado trabajo de investigación histórica basado en fuentes documentales originales. Pergaminos, tumbos, legajos, rollos y documentación notarial y jurisdiccional han servido para reconstruir distintos aspectos de la evolución del territorio, desde su organización administrativa hasta las relaciones sociales y económicas de sus habitantes.

El estudio también aborda los conflictos jurisdiccionales que marcaron diferentes etapas de la historia local, a partir de documentación conservada en archivos de distintas procedencias. La presentación estaba prevista inicialmente para el pasado 16 de octubre, pero tuvo que aplazarse debido a la indisposición de uno de los autores.

Una investigación entre generaciones

La obra reúne las aportaciones de dos investigadores de distintas generaciones. José Enrique, natural de Muxía, lleva décadas dedicado al estudio de la historia de la comarca y cuenta con una amplia trayectoria de publicaciones científicas y divulgativas.

Su hijo, Kike, es ingeniero informático e investigador y ha incorporado al proyecto sus conocimientos sobre tratamiento de la información, cartografía y análisis documental. La colaboración entre ambos ha permitido combinar el estudio de las fuentes históricas con herramientas tecnológicas para organizar, interpretar y relacionar la documentación recopilada.

La colaboración entre ambos ha permitido combinar el estudio de las fuentes históricas con herramientas tecnológicas para organizar, interpretar y relacionar la documentación recopilada.

En la presentación participarán los dos autores, Mercé Barrientos Varela, en representación de la asociación por delegación de su presidenta, Luisa Gerpe García, y Julio César Castro Marcote, director del Parador Costa da Morte. Al encuentro también han sido invitados los vecinos, el alcalde y los miembros de la corporación municipal, así como representantes de la Cofradía de Pescadores, el juez de paz y los párrocos de las dos parroquias.

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