El BNG de Muxía demanda un plan de paneles informativos y otro de señalización de lugares

Algunos indicadores están muy deteriorados Cedida

El BNG de Muxía registró dos mociones para su debate en pleno en las que aboga por la ejecución de un plan de instalación de paneles informativos y por la mejora de la señalización toponímica del municipio.

La formación pide al Concello que realice un estudio para determinar los núcleos que carecen de espacios para la colación de información de interés general, además de destinar recursos para mantenimiento y conservación de los soportes ya existentes.

En cuanto a la señalización toponímica, el BNG solicita al ejecutivo local que realice un inventario y una revisión de los indicadores con los nombres de lugar a fin de saber cuáles están dañados o tienen denominaciones sin actualizar y también donde no los hay o son insuficientes.

Un letrero vandalizado

"É necesario o arranxo dos indicadores toponímicos que están en mal estado, xa que no municipio hai moitos que se atopan ilexibles, tirados ou cubertos pola broza", dice la portavoz de la formación, Mercé Barrientos.