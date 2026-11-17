Foto de grupo de autoridades, homenajeados y organización CMAT

El Parador de Muxía acogió este martes el VI Encontro de Turismo de la CMAT (Asociación de Turismo Costa da Morte), en el que se hizo un llamamiento a la colaboración para seguir avanzando como destino. Cinco años después de su primera edición, la CMAT regresó al parador en una cita que permitió poner en común parte del trabajo desarrollado por la asociación durante el último año, compartir los avances y los retos del geodestino Costa da Morte y reconocer la contribución de dos realidades fundamentales para el territorio: las entidades sociales y las personas que ayudan a contar y proyectar su identidad.

La convocatoria congregó a 200 representantes institucionales, profesionales del sector turístico y organizaciones sociales en un programa que combinó la presentación de proyectos, las intervenciones institucionales y diferentes reconocimientos.

La evolución del destino pasa también por seguir avanzando en una visión compartida y coordinada entre sus 17 ayuntamientos. Esta fue una de las ideas centrales de la presentación de la actividad desarrollada por la CMAT en este último año.

Marta Baños, consultora en Goodlife Consultoría, Asistencia Técnica de la CMAT, destacó algunos de los proyectos impulsados durante el último año e incidió en la importancia de reforzar la identidad común de la Costa da Morte: “Temos realidades diferentes no territorio, pero compartimos un mesmo obxectivo: desenvolver a Costa da Morte como un territorio único”.

Por su parte, Pepe Formoso, presidente de la Asociación de Profesionales del Turismo de la Costa da Morte (APTCM), aportó la perspectiva de las empresas y profesionales que trabajan directamente en el destino. En su intervención puso el foco en la transversalidad del turismo y la importancia de recibir al turista que decide visitar la Costa da Morte como un único territorio.

Homenaje a las entidades de inclusión social

Uno de los momentos centrales de esta edición fue el homenaje colectivo a las entidades de inclusión social de la Costa da Morte (Aspafin, APEM, Aspadex, Paseniño, Un Paso Máis, Vieiro, Cruz Vermella, Afafes, Aspaber e Íntegro), una iniciativa con la que la CMAT quiso poner en valor el trabajo que desarrollan estas organizaciones y su contribución a la construcción de un territorio más inclusivo y accesible.

La encargada de presentar este reconocimiento fue Margot Lamela, vicepresidenta de la CMAT y alcaldesa de Cee, quien destacó la importancia de visibilizar y reconocer la labor de estas entidades detrás de las cuales están las familias, así como que “o que realmente fai grande este territorio é a súa xente e a súa capacidade de non deixar a ninguén atrás”.

Concurrido acto celebrado en el Parador de Muxía Cedida

En representación de las entidades homenajeadas intervino Adolfo López, presidente de Íntegro, quien agradeció esta distinción y puso en valor la importancia de visibilizar el trabajo diario de las asociaciones, sin olvidar la necesidad de seguir avanzando hacia una Costa da Morte en la que todas las personas puedan participar y disfrutar de las oportunidades y recursos del territorio: “Só existe un turismo inclusivo cando se adapta toda a cadea de valor”.

La música de Caamaño&Ameixeiras dio paso al bloque de intervenciones institucionales, en el que Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación, señaló a la Costa da Morte como un gran escaparate turístico de Galicia y concluyó en la necesidad de “saber entendernos, aparcar sobre o que non estamos de acordo e seguir a traballar en todo o que si o estamos”.

Por su parte, Xosé Manuel Merelles, director de la Axencia Turismo de Galicia, destacó el compromiso del sector turístico de la Costa da Morte y el trabajo que está desarrollando la CMAT. Trasladó que los datos avalan la madurez del geodestino Costa da Morte, con más de 87.000 peregrinos en estos diez primeros meses del año y un incremento de la ocupación de un 13% en estos mismos meses.

A su vez, la subdelegada del Gobierno, Encarna Rodríguez, puso en valor el compromiso del Estado con el desarrollo turístico de la zona, destacando la inversión en la construcción del Parador de Muxía, una infraestructura que calificó como un activo estratégico para el conjunto de la Costa da Morte.

Por otro lado, el periodista Xosé Ameixeiras recibió el IV reconocimiento Embaixador de la Costa da Morte, que recibió de manos del presidente de la CMAT y alcalde de A Laracha, José Manuel López.

José Manuel López hizo hincapié en la importancia de la colaboración entre administraciones, ayuntamientos y sector privado para seguir avanzando hacia un destino más competitivo. López destacó el papel de las aportaciones municipales, cuyo incremento permitió reforzar la capacidad económica de la entidad y ampliar sus líneas de actuación, así como el apoyo de la Xunta y de la Diputación. También reivindicó a la CMAT como una herramienta para sumar esfuerzos y defender una visión compartida del territorio: “Os retos turísticos que temos por diante non entenden de límites municipais e, polo tanto, tampouco deberiamos abordalos de maneira individual”. La jornada terminó con la actuación musical de Caamaño&Ameixeiras y un cóctel que permitió prolongar el encuentro en un ambiente distendido.

Una apuesta por estrechar relaciones

La CMAT, que ha organizado esta sexta edición gracias al convenio firmado con la Axencia de Turismo de Galicia, reafirma su apuesta por mantener un espacio de encuentro que contribuya a estrechar relaciones, compartir iniciativas y avanzar en un proyecto turístico común.

La entidad señala que este trabajo requiere la implicación de los concellos, las administraciones supramunicipales, el tejido empresarial, las asociaciones y entidades sociales, con el objetivo de seguir construyendo una Costa da Morte “cohesionada, competitiva y fiel a su identidad”.