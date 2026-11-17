La subdelegada del Gobierno, Encarna Rodríguez, con el presidente de Afaber, Jesús Villar, en la entrega del galardón a esta entidad Cedida

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Encarna Rodríguez, participó este martes en el VI Encuentro de Turismo de la Costa da Morte, organizado por la CMAT en el Parador de Muxía.

Durante su intervención, Rodríguez puso en valor el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo turístico de la comarca, destacando especialmente la inversión realizada para la construcción del Parador de Muxía, una infraestructura que calificó como un activo estratégico para el conjunto de la Costa da Morte.

La subdelegada señaló que el impacto de esta inversión va más allá del propio establecimiento hotelero, ya que contribuye a atraer visitantes, generar actividad económica y empleo y favorecer que los beneficios del turismo lleguen también a los restaurantes, comercios, productores y empresas de servicios del entorno. Asimismo, destacó el papel del Parador como escaparate de la identidad gallega y de la Costa da Morte, al ofrecer a los visitantes la oportunidad de descubrir el paisaje, la gastronomía, el patrimonio y las tradiciones del territorio.

Rodríguez recordó también la ampliación del período de apertura del establecimiento a diez meses al año, una medida que responde a las demandas del sector turístico de la comarca y que contribuye a avanzar en la desestacionalización, favorecer la estabilidad del empleo y extender la actividad turística más allá de la temporada estival. En este sentido, se refirió también a la inversión adicional anunciada para la mejora de las instalaciones y la eficiencia energética.

La subdelegada agradeció a la CMAT el trabajo que desarrolla para promover el destino Costa da Morte y fortalecer la colaboración entre las administraciones, el tejido empresarial y las entidades sociales. En este sentido, incidió en la importancia de contar con una visión compartida para aprovechar el potencial turístico del territorio y generar nuevas oportunidades.