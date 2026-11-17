Xosé Regueira, durante su intervención Cedida

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Turismo, Xosé Regueira, participó este martes en el VI Encontro de Turismo de la Costa da Morte organizado por la CMAT con el objetivo de fomentar el trabajo en red y el intercambio de ideas y experiencias entre los distintos agentes del territorio para contribuir a su desarrollo económico y social a través del turismo. En su intervención, Regueira puso en valor la “madurez” alcanzada por el sector turístico de la Costa da Morte y la capacidad de las diferentes administraciones, entidades empresariales y profesionales para trabajar conjuntamente en la construcción de un modelo turístico sostenible, respetuoso con la identidad del territorio y generador de oportunidades.

Regueira destacó que la Costa da Morte es un “territorio espectacular, cunha oferta de produtos turísticos cada vez máis consolidada e con maior presenza no escaparate turístico nacional”. En este sentido, señaló que la llegada del Camino de Santiago a estas tierras representa una oportunidad “moi única” para el geodestino, especialmente ante la previsión de un 2027 de récord con la celebración del Xacobeo.

El vicepresidente incidió en que detrás de la evolución positiva del turismo en la comarca hay un importante trabajo colectivo y una apuesta por la colaboración. “Aquí fixéronse cousas moi boas. As diferentes administracións públicas soubemos entendernos, e iso é algo moi importante nestes tempos que corren”, afirmó. También reconoció el papel de las entidades empresariales y de los profesionales turísticos en la creación de oportunidades y en la evolución hacia un modelo más sostenible, “sen perder a esencia do territorio e sen mentir”.

“Estou moi orgulloso das persoas que estades representando o sector empresarial”, añadió. “Entre todos fixemos un labor moi importante, apartando diferenzas e traballando en equipo”, manifestó Regueira, que apeló a la responsabilidad de mantener esa madurez en un sector que ya se mueve en cifras próximas a los nueve millones de turistas.