Merelles, durante su intervención Cedida

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó este martes en el VI Encontro de Turismo de A Costa da Morte, organizado por la Asociación de Turismo da Costa da Morte (CMAT) en el Parador de Muxía.

En el marco de este encuentro, Xosé Merelles presentó los últimos datos de los sensores de medición de flujos instalados por la Xunta en varios itinerarios xacobeos. Esta herramienta permite conocer con mayor precisión los movimientos asociados al Camino de Santiago y avanzar en la planificación y gestión turística de los destinos.

Como novedad, desde el pasado verano Turismo de Galicia dispone de resultados específicos de los sensores del Camino de Fisterra-Muxía. Estos dispositivos miden los flujos de caminantes que, tras recoger la Compostela en Santiago, deciden prolongar su experiencia hasta A Costa da Morte. Entre enero y octubre de este año se registraron cerca de 87.000 peregrinos que finalizaron su ruta en alguno de los dos puntos de este itinerario. Concretamente, más de 72.500 lo hicieron en Fisterra y 15.000 en Muxía.

Los datos también permiten identificar la evolución estacional de los flujos, con una mayor concentración durante los meses de temporada alta. Agosto es el mes de mayor afluencia, con alrededor de 14.000 peregrinos que concluyeron el viaje en alguno de estos dos concellos.

Según explicó Merelles, la instalación de estos sensores se completa con otras medidas de regulación de flujos que está llevando a cabo Turismo de Galicia en la comarca. En concreto, recordó la colaboración entre la Xunta y la CMAT para instalar contadores de visitantes en puntos estratégicos del territorio. El primero de ellos, situado en el castillo de Vimianzo, registró más de 2.300 visitantes entre el 9 de octubre y el 3 de noviembre, con una media diaria de 95 personas.

La Costa da Morte continúa registrando una evolución positiva como destino turístico. Entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron más de 136.000 viajeros, lo que supone un incremento del 13,4 % con respecto al mismo período del año anterior.

La participación de Turismo de Galicia en este encuentro se enmarca en la colaboración de la Xunta con la CMAT. Esta alianza busca impulsar el trabajo conjunto entre los agentes turísticos, reforzar la promoción del geodestino y avanzar hacia un modelo turístico sostenible.