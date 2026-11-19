Mercé Barrientos, Bieito Lobeira y Ana Pasantes Cedida

'Un café con BNG!' es la denominación escogida para el acto electoral programado por la formación nacionalista para el próximo domingo en Muxía. Está fijado para las 18.00 horas y se llevará a cabo en la Sala da Camposa Gervasio Sar.

El acto será presentado por la portavoz municipal del BNG de Muxía, Mercé Barrientos, y contará con las intervenciones de Ana Pasantes, mariscadora camariñana y número 8 de la candidatura nacionalista al Congreso por la provincia de A Coruña, y de Bieito Lobeira, número 1 del BNG al Senado por la provincia de A Coruña.

Desde el Bloque de Muxía invitan a acudir al acto, sobre todo "á xente que nunca escoitou ao BNG", y les animan a escuchar y a preguntar todo lo quieran. Antes de finalizar se servirá un café a la concurrencia.