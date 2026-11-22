El complejo turístico Cabañas del Árbol en Muxía

Las cinco cabañas de madera levantadas entre los árboles de una finca de Serantes, en Muxía, vuelven a buscar comprador. El complejo Cabañas en el Árbol Costa da Morte, inaugurado en 2023, está a la venta por 950.000 euros. No es la primera vez que sale al mercado: en abril de 2024, apenas un año después de su apertura, ya buscaba dueño por más de 1,6 millones, aunque entonces la operación incluía también la antigua Casa O Gurés.

El establecimiento se encuentra en la parroquia de Moraime, sobre una parcela de 8.300 metros cuadrados, y suma 205 metros cuadrados construidos. Sus cinco alojamientos independientes están elevados entre la vegetación y disponen de terraza y jacuzzi privado, además de dormitorio, salón, cocina y baño. El complejo continúa en funcionamiento y cuenta con licencia turística en vigor.

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La nueva venta se produce en un momento de expansión de las cabañas turísticas en la Costa da Morte. Este tipo de alojamiento, especialmente vinculado a escapadas de pareja y estancias en contacto con la naturaleza, ha ganado presencia en distintos puntos de la comarca. Las pequeñas construcciones independientes, muchas de ellas con terrazas y jacuzzis privados, se han convertido en una alternativa a los hoteles y las casas rurales tradicionales.

Entre los establecimientos de estas características figuran Cabañas de Canduas, en Cabana; Cabañas Narea, en Laxe, y Cabañas da Luz, en Camariñas. También existen propuestas similares en Lires, en el municipio de Cee, y en Fisterra. Su distribución por distintos municipios refleja la extensión de una modalidad turística que aprovecha tanto los espacios rurales como la proximidad a la costa.

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El interés por este modelo también se refleja en los proyectos que continúan tramitándose. En octubre de 2025, la Xunta emitió declaraciones ambientales favorables condicionadas para dos iniciativas de campamentos turísticos de cabañas en Lourido y Moraime, ambas en Muxía. Las actuaciones están previstas sobre parcelas de entre 14.000 y 16.400 metros cuadrados y deberán cumplir las condiciones establecidas en sus respectivos procedimientos ambientales.