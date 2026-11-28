La concejala y diputada del PP Paula Mouzo EC

La portavoz del PP de Camariñas, Paula Mouzo, presentó en el pleno de esta semana una petición para que se reforzase la seguridad vial en las inmediaciones del colegio de Ponte do Porto. La edil justificó la petición por las elevadas velocidades a las que circulan los vehículos por este tramo, al punto de que ya se habrían registrado varios sustos.

Mouzo recuerda que existe un paso de peatones pintado y señalizado verticalmente, pero considera que la medida es insuficiente para garantizar la seguridad de los niños, especialmente coincidiendo con la entrada y salida del colegio.

La representante popular anunció que solicitará formalmente al gobierno municipal que establezca un dispositivo de vigilancia de la Policía Local durante los aproximadamente 15 minutos que dura la salida de los escolares del centro. “Non podemos agardar a que se produza un atropelo para tomar medidas. Estamos falando da seguridade dos nenos e temos que actuar antes de que teñamos que lamentar unha desgraza”, señala.

Por otra parte, la portavoz del PP se mostró a favor de promocionar las fiestas de las parroquias y a reconocer el trabajo de comisiones y vecinos, pero cuestionó al ejecutivo local si las cuatro celebraciones propuestas para ser declaradas Festas de Interese Turístico de Galicia reúnen los requisitos necesarios o si la propuesta "responde máis ben a outros intereses, como evitar agravios entre parroquias". Los popularees piden rigor y seriedad para que las solicitudes tengan más posibilidades de prosperar.