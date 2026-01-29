Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Abre al público el nuevo Cash Record de Cee

Emplazado en el polígono, sustituye al anterior establecimiento ubicado en la localidad, ampliando su superficie comercial hasta los 1.684 m2 y con un aparcamiento con 84 plazas

Redacción
29/01/2026 16:15
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
1.
Inauguración del Cash Record de Cee
Inauguración del Cash Record de Cee
Fuentes Cee

Lo más leído

Te puede interesar

Victoria del Xiria ante el Ribeiro y homenaje a Zico Petricevic

Victoria y homenaje del Xiria a Zico Petricevic
Redacción
Acto de colocación de la primera piedra de la planta de carbón vegetal de Xeal en Dumbría

Imágenes de la colocación de la primera piedra de la planta de carbón vegetal de Xeal en Dumbría
Redacción
La familia que hizo posible el éxito de A de Pako

'A de Pako' se despide a lo grande
Raúl López
De ruta por los roscones de Reyes

La ruta del roscón de Reyes, en imágenes
Redacción