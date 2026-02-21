Mi cuenta

Diario de Ferrol

Galerías

Así fue el día grande del Entroido de Cee

Fuentes Cee
21/02/2026 21:39
Mucha creatividad y animación en el día grande del Carnaval ceense
1.
Desfile y Concurso de Entroido de Cee
Mucha creatividad y animación en el día grande del Carnaval ceense
Cristian Trillo
Mucha creatividad y animación en el día grande del Carnaval ceense

Así fue el día grande del Entroido de Cee
Fuentes Cee
Fiesta de la Mikaela de Buño

Multitudinaria Mikaela en Buño
Raúl López
Fiesta de Entroido Comunitario en Coristanco

Concurrida Fiesta de Entroido Comunitario de Coristanco
Redacción
Desfile de Entroido en A Laracha

Espectacular desfile de Entroido en A Laracha
Mar Casal