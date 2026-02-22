Galerías
Madamitos y Ghuardineros despiden el Entroido en Cerqueda
1.
Madamitos y Ghuardineros de Cerqueda
Los Madamitos y Ghuardineros salieron por la parroquia malpicana de Cerqueda para despedir el Entroido
Raúl López Molina
