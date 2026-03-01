Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Imágenes del derbi entre Bergan y Fabril (2-2)

Los carballeses cedieron dos puntos en los minutos finales

Redacción
01/03/2026 20:36
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López
Bergan-Fabril
1.
Bergan-Fabril
Bergan-Fabril
Raúl López

Lo más leído

Te puede interesar

Bergan-Fabril

Imágenes del derbi entre Bergan y Fabril (2-2)
Redacción
Fase zona en Carballo del cros escolar

El cros escolar de Carballo, en imágenes
Redacción
Cuatro comparsas desplegaron su creatividad y talento en el Entroido de Fisterra

Así fue el concurso de Entroido de Fisterra
Darío Darío Gómez
El Enterro do Faustino en Malpica puso el broche de oro final al Entroido en la Costra da Morte

Enterro do Faustino en Malpica
Raúl López